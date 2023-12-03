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Битва за Україну йде не в соцмережах чи з'ясуванні стосунків, - Зеленський

3 грудня, 2023 неділя
20:26
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський у неділю, 3 грудня, заявив, що усім варто пам'ятати, що битва за долю України триває не у соціальних мережах чи 'ясуванні стосунків

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Усім варто пам’ятати, що битва за долю України триває. Триває вона не в соцмережах, не в суперечках один з одним про щось політичне, не у зʼясуванні стосунків. Ця битва там, де кожного дня українці й українки потребують підтримки. Конкретних речей, які посилюють Україну. Які додають міцності нашим позиціям - нашої держави. Які дають змогу відповідати ворогу на їхні удари нашими діями. Активними діями. Сміливими діями.", - сказав президент. 

Лідер держави також подякував усім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки та наголосив, що інтенсивні бої наразі тривають в десятках точок по всьому фронту. Найзапекліші напрямки, за словами Зеленського, - це Мар’їнський напрямок, Авдіївський, Бахмутський. Але також і південь, і Харківщина.

  • Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що погіршення погодних умов продовжує уповільнювати темп бойових дій між Силами оборони України та російською армією по всій лінії фронту, але не зупинило їх повністю.
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
підтримка України
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2023, неділя
3 грудня
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