Битва за Україну йде не в соцмережах чи з'ясуванні стосунків, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Усім варто пам’ятати, що битва за долю України триває. Триває вона не в соцмережах, не в суперечках один з одним про щось політичне, не у зʼясуванні стосунків. Ця битва там, де кожного дня українці й українки потребують підтримки. Конкретних речей, які посилюють Україну. Які додають міцності нашим позиціям - нашої держави. Які дають змогу відповідати ворогу на їхні удари нашими діями. Активними діями. Сміливими діями.", - сказав президент.

Лідер держави також подякував усім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки та наголосив, що інтенсивні бої наразі тривають в десятках точок по всьому фронту. Найзапекліші напрямки, за словами Зеленського, - це Мар’їнський напрямок, Авдіївський, Бахмутський. Але також і південь, і Харківщина.