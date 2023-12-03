Битва за Україну йде не в соцмережах чи з'ясуванні стосунків, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський у неділю, 3 грудня, заявив, що усім варто пам'ятати, що битва за долю України триває не у соціальних мережах чи 'ясуванні стосунків
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Усім варто пам’ятати, що битва за долю України триває. Триває вона не в соцмережах, не в суперечках один з одним про щось політичне, не у зʼясуванні стосунків. Ця битва там, де кожного дня українці й українки потребують підтримки. Конкретних речей, які посилюють Україну. Які додають міцності нашим позиціям - нашої держави. Які дають змогу відповідати ворогу на їхні удари нашими діями. Активними діями. Сміливими діями.", - сказав президент.
Лідер держави також подякував усім, хто не забуває, що фронт щодня потребує підтримки та наголосив, що інтенсивні бої наразі тривають в десятках точок по всьому фронту. Найзапекліші напрямки, за словами Зеленського, - це Мар’їнський напрямок, Авдіївський, Бахмутський. Але також і південь, і Харківщина.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що погіршення погодних умов продовжує уповільнювати темп бойових дій між Силами оборони України та російською армією по всій лінії фронту, але не зупинило їх повністю.
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