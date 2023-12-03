Погані погодні умови сповільнили темпи бойових дій на фронті, але не зупинили їх, – ISW
Погіршення погодних умов продовжує уповільнювати темп бойових дій між Силами оборони України та російською армією по всій лінії фронту, але не зупинило їх повністю
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Так, за даними ЗСУ, попри сніг та вітер, російські війська активно використовують авіацію на Бахмутському напрямку. Також погодні умови істотно не впливають на вогонь російської артилерії.
Водночас російські мілблогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер поблизу Бахмута та на заході Запорізької області не дозволяв військам РФ використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів.
За їхніми словами, хоча легкий дощ дозволяє російським військам проводити повітряну розвідку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного), багниста місцевість ускладнює просування піхоти та колісної техніки в західній Запорізькій області.
Зазначається, що там російські сили можуть пересуватися лише на гусеничній техніці, а українські сили продовжують вести інтенсивний артилерійський вогонь, попри погані погодні умови на заході Запорізької області.
- Раніше начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що через ускладнення погодних умов російські окупанти проводять менше атак за підтримки важкої броньованої техніки.
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