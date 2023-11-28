Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Через погодні умови окупанти менше використовують техніку для атак, - підполковник ЗСУ Фітьо
Ексклюзив

Через погодні умови окупанти менше використовують техніку для атак, - підполковник ЗСУ Фітьо

28 листопада, 2023 вiвторок
09:28
Війна з Росією окупанти

Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що через ускладнення погодних умов російські окупанти проводять менше атак за підтримки важкої броньованої техніки

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Звісно, погода внесла свої корективи на хід бойових дій. Окупанти почали менше використовувати важку техніку для атак на українські позиції, оскільки просуватись по такому ґрунту майже неможливо. Відповідно на тих ділянках фронту, де більша дистанція між позиціями, противник використовував техніку для організації штурмів. Зокрема, підвозили особовий склад, який потім кидали на штурмові дії. Зараз таких маневрів від окупантів поменшало через погіршення погодних умов", - розповів Фітьо.

Полковник наголосив, що погодні умови впливають на логістичне забезпечення обох сторін.

"Погода впливає і на логістичне забезпечення переднього краю фронту як українського, так і ворожого. Наше головне завдання полягає в тому, щоб нам погода допомагала, а противнику навпаки - заважала. Ми робимо все можливе для того, щоб бажання воювати в окупантів зникло і максимально, що вони могли б зробити, це здатись у полон", - додав він.

  • 27 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків
  • Уночі проти вівторка, 28 листопада, російські війська завдали удару по житлових будинках Херсона, унаслідок чого постраждав мирний мешканець.
  • Протягом минулої доби 27 листопада на фронті відбулося 84 бойових зіткнень, Сили оборони відбили більшість з них на ключових напрямках та ліквідували ще 860 російських окупантів
Відео
Росія
російська армія
Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Куп'янськ
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 листопада, 2023 неділя
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
26 листопада, 2023 неділя
Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС
танкер Johnny Ranger
27 листопада, 2023 понедiлок
Армія США звільнила танкер, захоплений озброєними особами поблизу Ємену
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
10:33
Коригувала удари "шахедів" по Одесі: СБУ затримала членкиню агентурної мережі РФ
Коригувала удари "шахедів" по Одесі: СБУ затримала жінку, яку звинувачують у причетності до агентурної мережі РФ
10:31
Кирило Буданов
Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні, – ЗМІ
10:30
сніг, негода в Україні
Негода на Одещині: рятувальники евакуювали зі снігових пасток 2498 людей та відбуксували 849 транспортних засобів
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 листопада: скільки коштують долар і євро
10:08
Нікополь, Дніпропетровщина
Росіяни зранку завдали артилерійського удару по Нікополю: є загиблий і постраждалі
10:04
OPINION
Володимир Омелян
Випади проти Залужного мають аналоги в нашій історії
09:58
обстріл ракетний удар
РФ вдарила ракетою по підприємству в Запоріжжі: є поранений
09:52
Ексклюзив
Росія, військові новини, вибух, Солікамськ
"Реалізується ефективна стратегія ударів по промислових обʼєктах": Згурець про атаки на території РФ
09:46
Китай
У Китаї заявили, що незалежність Тайваню "означає війну"
09:39
радіація
Поблизу порту в Маріуполі зафіксували підвищений радіаційний фон, - Андрющенко
09:30
Огляд
Герт Вілдерс
Його порівнюють із Трампом та Мерлін Монро: хто такий Герт Вілдерс, партія якого перемогла на виборах у Нідерландах
09:24
Партнерський матеріал
"Янгол Миколая": долучайтеся до благодійної акції для відновлення дитячої бібліотеки у Харкові
09:01
Негода в Україні, сніг, ДСНС
Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали
08:55
Снігоочисна техніка
Ліквідовують наслідки негоди: на вулицях Києва працюють 333 одиниці спецтехніки
08:48
Сергій Лабазюк
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
08:38
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 3 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:35
кібератака
Російські хакери здійснюють кібератаки на сайти європейських урядів, - Politico
08:25
OPINION
Микола Княжицький
Справжнім прем’єром Польщі буде Туск
08:06
колаборантка з Луганщини
Загарбники звозять колаборантів з окупованої Луганщини на навчання до Росії, - ЦНС
08:03
OPINION
Вадим Денисенко
Чому Путіну важливо закінчити війну до виборів в США
07:52
Кривий Ріг
Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг
07:44
Інфографіка
Втрати РФ
Артсистема, 3 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:29
Херсон
Окупанти вночі обстріляли центр Херсона: є постраждалий і руйнування
07:20
Інтерв’ю
Алан Райлі
Зима в Україні та санкції проти Росатома. Розмова з Аланом Райлі, професором College of Europe
07:12
Україна розслідує 271 воєнний злочин Росії проти довкілля
06:53
Антоніу Гутерреш
Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом недостатньо для задоволення потреб Гази у допомозі, - генсек ООН
06:49
Окупанти в Маріуполі
Напис кров'ю "Йдіть!" на портреті Путіна: в Маріуполі 6 окупантів убито впродовж кількох днів
06:24
Білий дім
КНДР стверджує, що її розвідувальний супутник зробив знімки Білого дому і Пентагону
05:58
Фрітаун, Сьєрра-Леоне
У Сьєрра-Леоне бойовики напали на казарми і тюрму: відомо про 20 загиблих
05:41
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня
05:24
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег Йордану для обговорення принципів створення Палестинської держави
04:38
ХАМАС напав на Ізраїль
Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС, - Bloomberg
03:33
шторм в окупованому Криму
В ISW розповіли, як шторм на Чорному морі вплинув на військові дії на фронті
03:05
Швейцарія
Армія позаблокової Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак
02:37
Georgian Airways
Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом
02:09
терористи ХАМАС
Байден пообіцяв звільнити усіх заручників, яких захопив ХАМАС
01:41
Росія транспорт аеропорти
На Камчатці в РФ Берингове море затопило аеродром
01:13
Оновлено
сніг, негода в Україні
Тепло для 120 тисяч людей: в Одесі відновили роботу котельні, пошкодженої через негоду
00:56
ЗАЕС
Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
00:52
З Куп'янського району Харківщини евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV