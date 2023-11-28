Через погодні умови окупанти менше використовують техніку для атак, - підполковник ЗСУ Фітьо
Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що через ускладнення погодних умов російські окупанти проводять менше атак за підтримки важкої броньованої техніки
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Звісно, погода внесла свої корективи на хід бойових дій. Окупанти почали менше використовувати важку техніку для атак на українські позиції, оскільки просуватись по такому ґрунту майже неможливо. Відповідно на тих ділянках фронту, де більша дистанція між позиціями, противник використовував техніку для організації штурмів. Зокрема, підвозили особовий склад, який потім кидали на штурмові дії. Зараз таких маневрів від окупантів поменшало через погіршення погодних умов", - розповів Фітьо.
Полковник наголосив, що погодні умови впливають на логістичне забезпечення обох сторін.
"Погода впливає і на логістичне забезпечення переднього краю фронту як українського, так і ворожого. Наше головне завдання полягає в тому, щоб нам погода допомагала, а противнику навпаки - заважала. Ми робимо все можливе для того, щоб бажання воювати в окупантів зникло і максимально, що вони могли б зробити, це здатись у полон", - додав він.
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