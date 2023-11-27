Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків, - начальник МВА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку стало ще важче. Інтенсивність бойових дій з боку ворога деякий час наростала, і вже є розуміння, що це дійсно третя хвиля. Росіяни додатково відкрили ще два напрямки, з яких вони почали вести активні штурмові дії - це зі сторони Донецька, через Спартак, й так звана промка. Ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків. Загарбники застосовують багато ствольної та реактивної артилерії. Не дивлячись на погодні умови, противник використовує багато авіації", - зауважив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, у районі промзони тривають запеклі бої, які не вщухають ні вдень, ні вночі.

"Наразі не можна сказати, хто на 100% контролює промку. Там тривають дуже серйозні бої. У напрямку коксохіму росіяни намагаються проводити штурмові дії, але територія заводу контролюється ЗСУ", - додав Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 22 листопада повідомив, що ЗСУ тримають лінію оборони в районі Авдіївки, жодних проривів нема.

23 листопада повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, ворог розпочав третю хвилю штурмових дій на Авдіївському напрямку.

Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони.

25 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив, що ворог зменшив кількість авіаударів на Авдіївському напрямку, попри велику активність піхоти.

26 листопада Генштаб ЗСУ їнформував, що протягом доби російські загарбники провели найбільше атак на Авдіївському напрямку. Натомість українські бійці тримають оборону та завдають ворогу втрат.









