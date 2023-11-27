Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків, - начальник МВА
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що на Авдіївському напрямку стало ще важче
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Авдіївському напрямку стало ще важче. Інтенсивність бойових дій з боку ворога деякий час наростала, і вже є розуміння, що це дійсно третя хвиля. Росіяни додатково відкрили ще два напрямки, з яких вони почали вести активні штурмові дії - це зі сторони Донецька, через Спартак, й так звана промка. Ворог намагається штурмувати місто з усіх напрямків. Загарбники застосовують багато ствольної та реактивної артилерії. Не дивлячись на погодні умови, противник використовує багато авіації", - зауважив Барабаш.
За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, у районі промзони тривають запеклі бої, які не вщухають ні вдень, ні вночі.
"Наразі не можна сказати, хто на 100% контролює промку. Там тривають дуже серйозні бої. У напрямку коксохіму росіяни намагаються проводити штурмові дії, але територія заводу контролюється ЗСУ", - додав Барабаш.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 22 листопада повідомив, що ЗСУ тримають лінію оборони в районі Авдіївки, жодних проривів нема.
- 23 листопада повідомили, що російська окупаційна армія не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, ворог розпочав третю хвилю штурмових дій на Авдіївському напрямку.
- Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони.
- 25 листопада командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив, що ворог зменшив кількість авіаударів на Авдіївському напрямку, попри велику активність піхоти.
- 26 листопада Генштаб ЗСУ їнформував, що протягом доби російські загарбники провели найбільше атак на Авдіївському напрямку. Натомість українські бійці тримають оборону та завдають ворогу втрат.
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