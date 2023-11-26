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Російські окупанти проводять найбільше атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб

26 листопада, 2023 неділя
20:26
Війна з Росією ЗСУ, БМП, ББМ, бронетранспортер

Протягом доби російські загарбники провели найбільше атак на Авдіївському напрямку - 24. Натомість українські бійці тримають оборону та завдають ворогу втрат

Про це 26 листопада інформує Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Середина-Буда. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Семенівка, Клюси, Єліне Чернігівської області; Волфине, Середина-Буда, Басівка, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Гранів, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаційного удару біля Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Завдав авіаційних ударів поблизу Богданівки, Кліщіївки, Торецька, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 24 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сєверне, Нетайлове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 4 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник штурмових дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Левадне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії місто Херсон. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Армія РФ завдала 33 авіаційних ударів та здійснила 45 обстрілів з РСЗВ по території України 

Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.

Ворог завдав 33 авіаційні удари, здійснив 45 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Також російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 ударних БпЛА.

Сили оборони завдали 3 удари по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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