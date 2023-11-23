Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають - знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб", - написав командувач.

За його словами, українські військові стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Сили оборони ліквідували 51 одиницю військової техніки. Зокрема, 8 танків, 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БПЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника.

Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.