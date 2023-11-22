Ворог тисне на Авдіївку з декількох напрямків, - начальник МВА
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ЗСУ тримають лінію оборони в районі Авдіївки, жодних проривів нема
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"На Авдіївському напрямку гаряче й дуже складна ситуація. Ворог тисне з декількох напрямків, намагаючись по флангах штурмувати піхотою. Загарбники кілька днів поспіль використовують техніку на промці. З Донецького напрямку ворог також намагається проводити штурмові дії. Хлопці відбивають усі атаки, які тривають цілодобово", - підкреслив Барабаш.
За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, не дивлячись на те, що окупанти тиснуть з усіх напрямків на Авдіївку, лінія оборони тримається й жодних проривів нема.
"Росіяни розганяють багато фейків, що вони вже зайшли на коксохім, і контролюють якусь частину. Насправді противник активно намагається проводити атаки й штурмувати в тому напрямку, але коксохім повністю під контролем ЗСУ", - наголосив Барабаш.
- Російські окупанти протягом минулої доби вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, проте успіху ворог не мав. Сили оборони ліквідували 850 росіян.
- Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що Авдіївка, як раніше Бахмут, виконує важливу місію зі знищення ворожих резервів, і стримування армії РФ.
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