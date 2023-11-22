Ворог тисне на Авдіївку з декількох напрямків, - начальник МВА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку гаряче й дуже складна ситуація. Ворог тисне з декількох напрямків, намагаючись по флангах штурмувати піхотою. Загарбники кілька днів поспіль використовують техніку на промці. З Донецького напрямку ворог також намагається проводити штурмові дії. Хлопці відбивають усі атаки, які тривають цілодобово", - підкреслив Барабаш.

За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації, не дивлячись на те, що окупанти тиснуть з усіх напрямків на Авдіївку, лінія оборони тримається й жодних проривів нема.

"Росіяни розганяють багато фейків, що вони вже зайшли на коксохім, і контролюють якусь частину. Насправді противник активно намагається проводити атаки й штурмувати в тому напрямку, але коксохім повністю під контролем ЗСУ", - наголосив Барабаш.

Російські окупанти протягом минулої доби вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, проте успіху ворог не мав. Сили оборони ліквідували 850 росіян.

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що Авдіївка, як раніше Бахмут, виконує важливу місію зі знищення ворожих резервів, і стримування армії РФ.







