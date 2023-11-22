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Путін не може дозволити собі такої ганьби, як просто відійти від Авдіївки, - військовослужбовець Тимочко

22 листопада, 2023 середа
15:44
Війна з Росією Карта. Авдіївка_2211

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що Авдіївка, як раніше Бахмут, виконує важливу місію зі знищення ворожих резервів, і стримування армії РФ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Є наказ Путіна зайняти Авдіївку до нового року. Анонсований план операції по бліцкригу охоплення Авдіївки ще півтора місяця тому вже провалений. Путін двічі був у штабі південного напрямку. Він поставив задачу і сказав відповідальним за напрямки, що, якщо вони не займуть Авдіївку, то поплатяться не тільки погонами, а й майном, здоров'ям і життям. Тому вони будуть намагатися зайняти Авдіївку", - пояснив Тимочко. 

За словами військовослужбовця, Авдіївка стоїть у загальному наказі Путіна зайняти якесь місто до грудня місяця.

"Путін не може собі зараз дозволити такої ганьби, як просто відійти, чи просто зупинити наступ військ під Авдіївкою, який він анонсував на весь світ. Путін намагався використати захоплення Авдіївки, як карту гри на геополітичній арені. Це все призведе до того, що нашим бійцям прийдеться ще довго й важко воювати. Така натура у росіян - гризти, гризти й не рахувати свої втрати. Авдіївка зараз, як раніше Бахмут, виконує важливу місію зі стирання ворожих резервів і стримування ворожої армії", - наголосив Тимочко. 

  • Російські окупанти протягом минулої доби вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, проте успіху ворог не мав. Сили оборони ліквідували 850 росіян.
  • Упродовж тижня на всьому фронті від Луганщини й до Херсонщини точилося багато позиційних боїв, без суттєвих змін лінії зіткнення.



 

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