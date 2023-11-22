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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 15-22 листопада: бої в Авдіївській промзоні та втеча з Олешків
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Карта бойових дій за період 15-22 листопада: бої в Авдіївській промзоні та втеча з Олешків

Богдан Бачинський
22 листопада, 2023 середа
11:55
карта бойових дій карта заставочна

Упродовж тижня на всьому фронті від Луганщини й до Херсонщини точилося багато позиційних боїв, без суттєвих змін лінії зіткнення

Карта бойових дій за тиждень в Авдіївці

Розпочався третій місяць штурму Авдіївки. Росіяни змінили свою тактику. Тепер замість великої кількості техніки вони наступають "м’ясними хвилями". Відповідно, суттєво зросла щоденна кількість ліквідованих ворогів. За тиждень кілька разів їх було більш ніж тисяча в день. А 20 листопада ЗСУ оновили денний рекорд – мінусували 1380 рашистів, значна частина з яких – зеки або штрафники. Крім того, замість танків і БТРів у небі з’явилася велика кількість безпілотників, завдяки яким окупантам вдається досягати успіхів у прориванні лінії нашої оборони.

Зокрема, за тиждень ворог зумів пробитися на південній околиці міста, в районі дорожньої розв’язки між Авдіївкою та Ясинуватою, а також біля ресторану "Царська охота". Далі на захід ЗСУ без просування стримали окупантів біля сіл Опитне та Сєверне.

Карта. Авдіївка_2211

Натомість змінилася на гірше ситуація на північному фронті від міста. Тут росіяни одночасно просуваються у три сторони. По-перше, розширюють зону контролю на північ від Красногорівки в напрямку на Новокалинове. По-друге, продовжують наступати на село Степове, подолавши перед тим перепону у вигляді залізничного насипу. Водночас Сили оборони здійснили кілька успішних контратак і відкинули загарбників дещо на схід. Утім найбільш небезпечним для оборони міста став наступ на будівлі коксохімічного заводу, біля раніше захопленого терикона. Російські пабліки гучно хвалилися захопленням приміщень, однак насправді нашим героям вдалося відбити цей наступ і повернути контроль. Зараз у цій зоні продовжуються запеклі бої. Є чимало ознак того, що рашисти готуються до третьої потужної хвилі наступу на Авдіївку.        

 Карта. Бахмут_2211

Новини з Бахмутського фронту

Третій тиждень поспіль окупанти намагаються повернути під контроль Кліщіївку, про втрату якої вони публічно так і не заявили. Цього тижня вони активно наступали з півночі, де змогли завоювати кілька  сотень метрів, а також з боку Андріївки, де зайшли в сіру зону на схід від каскаду озер.

На північ від Бахмута, де росіяни раніше пробилися на кілометр від Берхівки і Ягідного в бік Богданівки та Хромового, зараз ситуацію вдалося стабілізувати.

 Карта. Донбас_2211

Мапа активних бойових дій на Донеччині

На декількох ділянках фронту, які тривалий час були стабільними, відбулися бої з подальшим переміщенням лінії зіткнення. Зокрема рашистам вдалося просунутися на південні околиці Новомихайлівки. Раніше вони намагалися таким чином обійти Вугледар, однак дістали по зубах. Імовірно, ми будемо спостерігати за ще однією спробою.

Натомість ЗСУ вперше з 2014 року пробилися до околиці Горлівки, де встановили контроль над териконом. Росіяни натомість втратили контроль над кількакілометровою зоною. 

Карта контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

На Лівобережжі й далі відбуваються дивні події, які супроводжуються не менш несподіваними заявами військових. Так, представник ГУР припустив, що росіяни таки "будуть намагатися перегрупуватися на Херсонщині шляхом відступу від берега Дніпра та закріплення на нових рубежах". Днями з’явилася інформація, що вже зараз готується перенесення штабу з Олешків до Великих Копанів, що за 24 км від русла Дніпра. Раніше Генштаб заявляв, що першочерговим завданням ЗСУ на Лівобережжі є відсунення лінії зіткнення на 15-20 км від річки. Це, мовляв, дозволить убезпечити мирне населення правобережної Херсонщини. Водночас це також дасть змогу створити широкий плацдарм для розгортання військ для контрнаступу на Крим. Хоча наразі до цього ще далеко, адже поки що бої тривають на південь і схід від Кринок, а також у районі сіл Підстепне і Пойма. Таким чином Сили оборони намагаються відтіснити окупантів в бік Олешківської пустелі, де вони не зможуть закріпитися, а ЗСУ отримають плацдарм понад 20 км завширшки та в окремих місцях стільки ж – у глибину.

Це можна буде реалізувати в разі переривання логістичного коридору з Криму. У цьому ключі цікавим є повідомлення про передачу США однієї установки HIMARS із невідомою модифікацією пускової. Не виключено, що йдеться про більш далекобійні ракети.

Карта. Херсон_2211

Влучні постріли на окуповній території

У Кремінній радник губернатора Орловської області зробив відео про розвантаження "гуманітарки" для військових. А наступного дня туди прилетіла "бавовна".

У Старобешевому на Донеччині, за 40 км від фронту, офіцери вишикували морських піхотинців, щоб привітати їх із днем ракетних військ. Українські ракети також завітали в гості з подарунками…

Під Токмаком команда безпілотників Shark та Switchblade 600 знищила підрозділ російської ППО.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

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