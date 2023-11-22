Армія РФ за добу вела штурмові дії на 7 напрямках, проте безуспішно, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Російські окупанти завдали 5 ракетних та 61 авіаційний удар по території України

В ніч на 21 листопада російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено 9 з 10 ударних БПЛА.

В ніч на 22 листопада противник знову завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 БПЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено. Також, загарбники атакували ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області, а ракетою Х-22 - місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян.

Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Попівка Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Андріївка, Кліщіївка Донецької області; Мала Токмачка, Урожайне Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Сили оборони уразили пункт управління й 3 райони зосередження особового складу ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів противника.