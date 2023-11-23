Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти, - офіцер "Легіону Свободи"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Авдіївському напрямку залишається критичною, але Сили оборони знищують багато людської сили й техніки ворога. Окупанти не полишають спроб заволодіти Авдіївкою або оточити місто. Противник атакує з усіх боків та активно працює в напрямку промзони, намагаючись туди зайти. Ці ворожі дії вже незмінні кілька днів. Бригади ЗСУ контратакують з метою недопущення просування ворога і розширення сірих зон", - пояснив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", росіяни застосовують авіацію, використовуючи керовані авіабомби, для знищення оборонних позицій ЗСУ.

"Ворог зносить під фундамент усі споруди й висотки в Авдіївці, щоб унеможливити перебування там наших хлопців. Відбувається постійний тиск на місто. Атаки ворога нагадують м'ясні штурми. Кількість російської піхоти збільшилася на Авдіївському напрямку. Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти. Завдяки цьому гарматному м'ясу ворог мав перейти залізницю, зайти в коксохім, заволодіти промзоною. Але жодна ціль не досягнута", - підкреслив Морозов.