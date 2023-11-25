Ворог зменшив кількість авіаударів на Авдіївському напрямку, попри велику активність піхоти, - Тарнавський

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Російські окупанти здаються в полон - вчора 3 особи вибрали життя. Противник зменшив кількість авіаударів, але активність його піхоти все ще висока", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 4 авіаудари, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів.

Натомість загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становлять 502 особи. Також знищені 24 одиниці військової техніки. Зокрема, танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 БПЛА та 3 автомобілі. Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено.