Ворог зменшив кількість авіаударів на Авдіївському напрямку, попри велику активність піхоти, - Тарнавський
Російські окупанти зменшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку, але активність піхоти ворога залишається високою
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
"Російські окупанти здаються в полон - вчора 3 особи вибрали життя. Противник зменшив кількість авіаударів, але активність його піхоти все ще висока", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 4 авіаудари, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів.
Натомість загальні втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становлять 502 особи. Також знищені 24 одиниці військової техніки. Зокрема, танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 БПЛА та 3 автомобілі. Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено.
- Офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворог з усіх боків атакує Авдіївку та активно працює в напрямку промзони.
- Протягом 23 листопада Сили оборони відбили атаки росіян на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1100 окупантів.
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