Артсистема, 3 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

особового складу - близько 326 440 (+860) осіб,

танків ‒ 5523 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3)

артилерійських систем – 7876 (+1)

РСЗВ – 907 (+0)

засобів ППО ‒ 597 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0)

крилатих ракет ‒ 1565 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3)

спеціальної техніки ‒ 1113 (+0)

Зведення Генштабу: на фронті відбулося 84 боєзіткнення, ворог вів штурми на більшості напрямків

Зазначається, що у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут українські воїни відбили 12 атак.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 3 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти здійснили 20 обстрілів України з РСЗВ, ЗСУ уразили 3 райони скупчення росіян

Також ворог завдав ракетного та 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 ударний БПЛА типу Shahed-136/131, ворожий дрон знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Степова-Новоселівка Харківської області; Новомихайлівка, Костянтинівка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.