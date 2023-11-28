Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Артсистема, 3 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Інфографіка

Артсистема, 3 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

28 листопада, 2023 вiвторок
07:44
Війна з Росією Втрати РФ

Протягом минулої доби 27 листопада на фронті відбулося 84 бойових зіткнень, Сили оборони відбили більшість з них на ключових напрямках та ліквідували ще 860 російських окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 28.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 326 440 (+860) осіб,
  • танків ‒ 5523 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 285 (+3)
  • артилерійських систем – 7876 (+1)
  • РСЗВ – 907 (+0)
  • засобів ППО ‒ 597 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 1565 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3)
  • спеціальної техніки ‒ 1113 (+0)

Зведення Генштабу: на фронті відбулося 84 боєзіткнення, ворог вів штурми на більшості напрямків

Зазначається, що у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. Тут українські воїни відбили 12 атак.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 28 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 9 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти 3 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти здійснили 20 обстрілів України з РСЗВ, ЗСУ уразили 3 райони скупчення росіян

Також ворог завдав ракетного та 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 1 ударний БПЛА типу Shahed-136/131, ворожий дрон знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Степова-Новоселівка Харківської області; Новомихайлівка, Костянтинівка, Новоукраїнка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Водночас підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Уночі проти вівторка, 28 листопада, російські війська завдали удару по житлових будинках Херсона, унаслідок чого постраждав мирний мешканець.
Україна
Росія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 листопада, 2023 неділя
"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію
Ольга Лень
Автор Ольга Лень
27 листопада, 2023 понедiлок
Заяви Безуглої та Арахамії транслюють думку Офісу президента
танкер Johnny Ranger
27 листопада, 2023 понедiлок
Армія США звільнила танкер, захоплений озброєними особами поблизу Ємену
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
09:01
Негода в Україні, сніг, ДСНС
Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали
08:55
Снігоочисна техніка
Ліквідовують наслідки негоди: на вулицях Києва працюють 333 одиниці спецтехніки
08:48
Сергій Лабазюк
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
08:38
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 3 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:35
кібератака
Російські хакери здійснюють кібератаки на сайти європейських урядів, - Politico
08:25
OPINION
Микола Княжицький
Справжнім прем’єром Польщі буде Туск
08:06
колаборантка з Луганщини
Загарбники звозять колаборантів з окупованої Луганщини на навчання до Росії, - ЦНС
08:03
OPINION
Вадим Денисенко
Чому Путіну важливо закінчити війну до виборів в США
07:52
Кривий Ріг
Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг
07:29
Херсон
Окупанти вночі обстріляли центр Херсона: є постраждалий і руйнування
07:20
Інтерв’ю
Алан Райлі
Зима в Україні та санкції проти Росатома. Розмова з Аланом Райлі, професором College of Europe
07:12
Україна розслідує 271 воєнний злочин Росії проти довкілля
06:53
Антоніу Гутерреш
Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом недостатньо для задоволення потреб Гази у допомозі, - генсек ООН
06:49
Окупанти в Маріуполі
Напис кров'ю "Йдіть!" на портреті Путіна: в Маріуполі 6 окупантів убито впродовж кількох днів
06:24
Білий дім
КНДР стверджує, що її розвідувальний супутник зробив знімки Білого дому і Пентагону
05:58
Фрітаун, Сьєрра-Леоне
У Сьєрра-Леоне бойовики напали на казарми і тюрму: відомо про 20 загиблих
05:41
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня
05:24
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег Йордану для обговорення принципів створення Палестинської держави
04:38
ХАМАС напав на Ізраїль
Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС, - Bloomberg
03:33
шторм в окупованому Криму
В ISW розповіли, як шторм на Чорному морі вплинув на військові дії на фронті
03:05
Швейцарія
Армія позаблокової Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак
02:37
Georgian Airways
Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом
02:09
терористи ХАМАС
Байден пообіцяв звільнити усіх заручників, яких захопив ХАМАС
01:41
Росія транспорт аеропорти
На Камчатці в РФ Берингове море затопило аеродром
01:13
Оновлено
сніг, негода в Україні
Тепло для 120 тисяч людей: в Одесі відновили роботу котельні, пошкодженої через негоду
00:56
ЗАЕС
Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
00:52
З Куп'янського району Харківщини евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли
00:28
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом конгресу США
00:15
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій
2023, понедiлок
27 листопада
23:43
Оновлено
Німеччина надає 300 млн євро для підтримки української енергомережі
23:10
діти, війна
Бюро ПАРЄ створило спецкомітет зі становища дітей України
23:00
Ексклюзив
мобілізація
Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий
22:45
Оновлено
Ізраїль
ХАМАС звільнив ще 11 заручників, виконавши домовленості 4-денного перемир'я
22:32
Оновлено
Сенат США
Допомога США Україні: лідер більшості в сенаті анонсував розгляд законопроєкту
22:22
Зеленський
Україна вийшла з угоди між членами СНД про соціальні та правові гарантії військовослужбовців
22:07
Ексклюзив
електроенергія
Зростання тарифів для бізнесу: промисловості виживати буде важче, ніж при "злочинному Роттердамі+", - Жеваго
22:06
Фінляндія, кордон
Фінляндія має намір вжити додаткових заходів через потік біженців на кордоні з РФ
21:46
Оновлено
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
21:16
книги
"Автентичний" стало словом 2023 року, за версією Merriam-Webster
20:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Операція ГУР МО щодо заводу РФ з виробництва ракет Х-59 була вдалою. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV