Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Українські захисники відбили росіян від дороги на Костянтинівку. ЗСУ зараз використовують дорогу на Часів Яр. Заведення підрозділів ССО для міських боїв у Бахмут може частково покращити ситуацію. Тому, що ССО заточені під роботу в міських боях, під роботу малих груп. Звичайно, артилерія повинна прикривати", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ переконаний, що битву за Бахмут програє той, хто перший кине останній резерв.

"Генштаб України це розуміє. Не потрібно панікувати, але загроза втрати Бахмута також розглядається. На Донецькому кряжі є висоти, які розташовані за Бахмутом, де готувалися наші запасні позиції. Якщо ці висоти не дадуть росіянам скористатися міською агломерацією та загорнути у напрямку Краматорська та Слов'янська, тоді я вважаю, що все контрольовано", - підкреслив Лапін.

9 березня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов наголосив, що на цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський наголосив на важливості оборони Бахмута, що на Донеччині: це дозволяє виграти час для ЗСУ









