Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але повністю контрольована ЗСУ. Є певні зміни в бойових порядках ЗСУ, є певні маневри. Працюємо в форматі ешелонованої та маневровної оборони", - зазначив Кудряшов.

За його словами, ворог потужно намагається тиснути по всій лінії фронту.

"Але всі задекларовані ротні опорні пункти перебувають під контролем ЗСУ. На цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ. Усі логістичні шляхи теж перебувають під контролем Збройних Сил України. Ситуація кожен день змінюється, але все під контролем", - підкреслив Кудряшов.