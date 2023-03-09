На Бахмутському напрямку є певні зміни в бойових порядках ЗСУ, - заступник командира Кудряшов
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов наголосив, що на цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, але повністю контрольована ЗСУ. Є певні зміни в бойових порядках ЗСУ, є певні маневри. Працюємо в форматі ешелонованої та маневровної оборони", - зазначив Кудряшов.
За його словами, ворог потужно намагається тиснути по всій лінії фронту.
"Але всі задекларовані ротні опорні пункти перебувають під контролем ЗСУ. На цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ. Усі логістичні шляхи теж перебувають під контролем Збройних Сил України. Ситуація кожен день змінюється, але все під контролем", - підкреслив Кудряшов.
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що в Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута
- Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні понад 156 тис. військових, 3441 танк, 2098 безпілотників та 254 засоби ППО
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе