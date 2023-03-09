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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У разі взяття Бахмута Росія не має ресурсів для продовження наступу, - ISW

У разі взяття Бахмута Росія не має ресурсів для продовження наступу, - ISW

9 березня, 2023 четвер
05:57
війна з Росією Бахмут, ЗСУ

У Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що міноборони Росії використало його бійців, щоб виснажити ЗСУ у Бахмуті, а потім може відмовитись від їхніх послуг там.

"ISW не виявила жодних ознак того, що російські військові мають добре оснащений та підготовлений резерв для просування за межі Бахмута. Більшість російських підрозділів, що спостерігаються, на Донбасі вже ведуть наступальні операції, у тому числі російські повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, що приєдналися до російського наступу в Бахмуті в січні 2023", - заявили в ISW.

Тому аналітики впевнені, що у разі захоплення Бахмуту наступ росіян на цьому напрямку завершиться.

Інші ключові висновки аналітиків ISW:

  • Власник групи Вагнера Євген Пригожин оголосив 8 березня, що російські війська захопили весь східний Бахмут, і це твердження узгоджується з наявними візуальними доказами
  • Малоймовірно, що російські війська прорвуться за Бахмут, якщо росіяни захоплять місто
  • Кремль, можливо, намагається створити нове підконтрольне уряду збройне формування, оголошене добровільним підрозділом через російську державну енергетичну компанію "Газпром"
  • Офіційний представник США спростував інформацію розвідки США про те, що проукраїнська група саботувала газопровід "Північний потік" у вересні 2022 року
  • Німецькі та польські офіційні особи оголосили, що Німеччина та Польща поставлять Україні 28 танків Leopard 2 у березні 2023 року, що зміцнить можливості України щодо проведення контрнаступу в умовах великих втрат російських танків
  • Російські війська продовжували завдавати наземних ударів по лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна
  • Російські війська 8 березня продовжували наступальні дії у районі Бахмута, але завершити оточення міста так і не вдалося
  • Російські війська продовжували наступальні операції на околицях Донецька
  • Російські джерела стверджують, що українські сили висаджуються на острови дельти Дніпра третій день поспіль
  • Кремль подвоює зусилля щодо відродження кампаній з вербування добровольців по всій Росії та на окупованій Україні
  • Російські госпіталі продовжують формувати нові медичні центри у Росії, прагнучи максимально збільшити можливості переповнених госпіталів на окупованих територіях на лікування поранених російських військовослужбовців
Бахмут
втрати окупантів
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