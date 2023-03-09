За добу РФ втратила в Україні 590 військових, 5 танків та засіб ППО
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні понад 156 тис. військових, 3441 танк, 2098 безпілотників та 254 засоби ППО
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3441 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13)
- артилерійських систем – 2465 (+2)
- РСЗВ / MLRS – 488 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 254 (+1)
- літаків – 303 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0)
- крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1)
- спеціальної техніки ‒ 237 (+1)
Дані уточнюються
Уночі 6 березня захисники з Нацгвардії у районі Бахмута, що на Донеччині, збили російський штурмовий літак Су-25 на відстані до 4 км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе