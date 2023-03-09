За добу РФ втратила в Україні 590 військових, 5 танків та засіб ППО

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 156 120 (+590) осіб ліквідовано

танків ‒ 3441 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 6736 (+13)

артилерійських систем – 2465 (+2)

РСЗВ / MLRS – 488 (+0) од.

засобів ППО ‒ 254 (+1)

літаків – 303 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+0)

крилатих ракет ‒ 873 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5331 (+1)

спеціальної техніки ‒ 237 (+1)

Дані уточнюються

Уночі 6 березня захисники з Нацгвардії у районі Бахмута, що на Донеччині, збили російський штурмовий літак Су-25 на відстані до 4 км.