Нацгвардійці поблизу Бахмута збили російській штурмовик Су-25
Уночі 6 березня захисники з Нацгвардії у районі Бахмута, що на Донеччині, збили російський штурмовий літак Су-25 на відстані до 4 км
Про це поінформували в МВС.
Зазначається, що захисники з Національної гвардії України вночі 6 березня збили російський Су-25 з ПЗРК "Перун". Це сталося поблизу Бахмута на Донеччині з відстані до чотирьох кілометрів.
"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", - ствердив командир дивізіону "Партизан".
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що за добу 7 березня українські захисники знищили ЗРК "Бук", РЛС "Зоопарк" й уразили місця скупчення окупантів.
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