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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Загарбники конфіскують зерно у фермерів тимчасово окупованої Запорізької області, а ЗСУ відбили понад 100 атак, - Генштаб 

Загарбники конфіскують зерно у фермерів тимчасово окупованої Запорізької області, а ЗСУ відбили понад 100 атак, - Генштаб 

8 березня, 2023 середа
07:00
війна з Росією Непокаране зло повертається

Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, конфіскують зерно у фермерів загарбаної Улянівки та Василівського району. Проте ЗСУ знищили ЗРК "Бук",  РЛС "Зоопарк" та відбили понад 100 атак РФ 

Про це у ранковому зведенні 8 березня звітує Генштаб ЗСУ.

Так, у населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої російської окупаційної адміністрації до місцевого ангара звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. 

Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові.

Росіяни безуспішно намагалися наступати на кількох напрямках, але ЗСУ відбили понад 100 атак

Окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Минулої доби, 7 березня, українські захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

За добу ворог завдав 24 авіаційних та 1 ракетного удару по Україні

Ворожі війська завдали 24 авіаційних та 1 ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 1 БПЛА типу "Шахед-136". Його збито. 

Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. 

Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Білопілля, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське - Сумської та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них – Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна та Западне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка. 

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва - Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також вів безуспішні наступальні дії наступ у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка.

За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. 

Лише біля Мар’їнки ворог здійснив більш як 20 атак. Ворожих обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Затишшя, Чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Херсон та Інженерне.

ЗСУ знищили ЗРК "Бук", РЛС "Зоопарк" й уразили місця скупчення окупантів

Авіація Сил оборони за 7 березня завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. 

Також захисники України збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10". 

Своєю чергою українські ракетники і артилеристи уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

  • Раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Стрілковому, що на Херсонщині, росіяни змушують дітей та їхніх батьків вчити закони РФ після занять, а на перервах співати російський гімн.

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