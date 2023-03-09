Щодня актуальність продовження оборони Бахмута зростає,- Сирський

Про це мовиться в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"Актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає. Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Водночас у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони Вагнера", - зазначив Олександр Сирський.

Зокрема він наголосив, що заяви засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина підтверджують, що в разі захоплення Бахмута його бойовиками РФ зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.