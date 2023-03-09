Щодня актуальність продовження оборони Бахмута зростає,- Сирський
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський наголосив на важливості оборони Бахмута, що на Донеччині: це дозволяє виграти час для ЗСУ
Про це мовиться в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
"Актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає. Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Водночас у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони Вагнера", - зазначив Олександр Сирський.
Зокрема він наголосив, що заяви засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина підтверджують, що в разі захоплення Бахмута його бойовиками РФ зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці.
- Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут.
- 1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу.
- А західні високопоставлені співрозмовники CNN ствердили, що наразі кількість бойовиків приватної військової компанії Вагнера у районі Бахмута зменшується, порівнюючи з залученням регулярних військ РФ.
- 8 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про імовірність падіння Бахмута найближчими днями.
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що в Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута.
- 9 березня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов наголосив, що на цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий ствердив, що в НАТО не до кінця розуміють логіку цієї війни, і заяви Єнса Столтенберга про "можливе падіння Бахмута" вказують на це.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.1
Купівля 38.1Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе