Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут, – The Guardian
За оцінками західних чиновників, у боях за Бахмут Росія втратила вбитими та пораненими від 20 до 30 тисяч військових
Про це написав журналіст The Guardian Ден Саббаг.
За його словами, західні офіційні особи зауважили, що Росія втратила від 20 до 30 тис. людей, намагаючись узяти Бахмут, а співвідношення вбитих і поранених може бути гіршим, ніж один до трьох. При цьому чіткої цифри українських втрат чиновники не назвали, проте зазначили, що вони "значно менші".
Чиновник додав, що значна частина цих втрат – це вагнерівці, де "рівень смертності значно вищим, ніж у російських збройних силах".
Офіційні особи також заявили: вони вірять, що Україна все ще здатна утримувати та поновлювати свої війська в Бахмуті, хоча місто оточене з трьох боків, і додали, що захисники можуть "протриматися ще місяць" – або вирішили тактично відійти "протягом тижня". Проте хід довготривалої битви, за їхніми словами, залишається невизначеним.
- За оцінками розвідки НАТО, Росія, намагаючись захопити Бахмут Донецької області, втратила у 5 разів більше військовослужбовців, ніж Україна, обороняючи місто
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