Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут, – The Guardian

Про це написав журналіст The Guardian Ден Саббаг.

За його словами, західні офіційні особи зауважили, що Росія втратила від 20 до 30 тис. людей, намагаючись узяти Бахмут, а співвідношення вбитих і поранених може бути гіршим, ніж один до трьох. При цьому чіткої цифри українських втрат чиновники не назвали, проте зазначили, що вони "значно менші".

Чиновник додав, що значна частина цих втрат – це вагнерівці, де "рівень смертності значно вищим, ніж у російських збройних силах".

Офіційні особи також заявили: вони вірять, що Україна все ще здатна утримувати та поновлювати свої війська в Бахмуті, хоча місто оточене з трьох боків, і додали, що захисники можуть "протриматися ще місяць" – або вирішили тактично відійти "протягом тижня". Проте хід довготривалої битви, за їхніми словами, залишається невизначеним.