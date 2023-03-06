За оцінками НАТО, РФ втратила під Бахмутом уп'ятеро більше військових, ніж Україна, - CNN
За оцінками розвідки НАТО, Росія, намагаючись захопити Бахмут Донецької області, втратила у 5 разів більше військовослужбовців, ніж Україна, обороняючи місто
Про це повідомило видання CNN з посиланням на військового представника Північноатлантичного альянсу, який говорив на умовах анонімності через заборонену обговорювати розвідку.
Як зазначається, чиновник попередив, що співвідношення п'ять до одного є оцінкою, заснованою на розвідданих. Він зазначив, що попри сприятливе співвідношення, Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.\
- 6 березня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Бахмут забезпечив знищення значної кількості особового складу армії РФ.
- 6 березня президент Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зеленський поставив запитання щодо Бахмута, Залужний і Сирський висловилися за продовження оборони.
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