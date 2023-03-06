За оцінками НАТО, РФ втратила під Бахмутом уп'ятеро більше військових, ніж Україна, - CNN

Про це повідомило видання CNN з посиланням на військового представника Північноатлантичного альянсу, який говорив на умовах анонімності через заборонену обговорювати розвідку.

Як зазначається, чиновник попередив, що співвідношення п'ять до одного є оцінкою, заснованою на розвідданих. Він зазначив, що попри сприятливе співвідношення, Україна зазнає значних втрат, захищаючи місто.\