У НАТО не до кінця розуміють ситуацію: в ЗСУ відреагували на заяву Столтенберга про "падіння Бахмута"
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий ствердив, що в НАТО не до кінця розуміють логіку цієї війни, і заяви Єнса Столтенберга про "можливе падіння Бахмута" вказують на це
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ заявив в етері телемарафону.
"Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", - пояснив Сергій Череватий.
Додамо, що вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про імовірність падіння Бахмута найближчими днями.
"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив генсек НАТО.
"Ми маємо подбати, щоби це не стало переломним моментом у війні", - підкреслив пізніше він.
- Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут.
- 1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу.
- А західні високопоставлені співрозмовники CNN ствердили, що наразі кількість бойовиків приватної військової компанії Вагнера у районі Бахмута зменшується, порівнюючи з залученням регулярних військ РФ.
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що в Росії, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмута.
- 9 березня заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов наголосив, що на цей час Бахмут перебуває під контролем ЗСУ.
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