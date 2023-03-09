Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ заявив в етері телемарафону.

"Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці бувши рік в такій війні напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати. Думаю, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють", - пояснив Сергій Череватий.

Додамо, що вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про імовірність падіння Бахмута найближчими днями.

"Враховуючи продовження бойових дій у Бахмуті, є ймовірність його падіння найближчими днями", - заявив генсек НАТО.

"Ми маємо подбати, щоби це не стало переломним моментом у війні", - підкреслив пізніше він.