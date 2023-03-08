У районі Бахмута зменшується частка бойовиків ПВК Вагнера, - CNN

Про це повідомили в CNN.

Журналісти CNN із посиланням на західних офіційних осіб стверджують, що бійці приватної військової компанії Вагнера є домінуючими силами в районі Бахмута "за періодичної підтримки російських регулярних військ, яка зараз зменшується".

"Досить емоційний сплеск Пригожина пояснюється тим, що він бачить, що у нього не тільки закінчуються людські ресурси, але тепер у нього також закінчується російська артилерійська підтримка, яка могла б компенсувати ці втрати", - зазначили вони.

Посадовці додали, що рівень смертності серед бійців Вагнера "був значно вищим, ніж у збройних силах Росії".

Зокрема вони ствердили, що Бахмут "не має жодного оперативно-стратегічного значення" ні для Росії, ні для України, а також, що ЗСУ нині перебувають в оточені з трьох сторін, однак можуть вивести свої підрозділи.

"Раніше вони (ЗСУ - ред.) показали, що дуже вправні у відході, коли їм це потрібно або коли вони відчувають потребу в цьому", - додали чиновники.