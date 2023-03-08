У районі Бахмута зменшується частка бойовиків ПВК Вагнера, - CNN
Наразі кількість бойовиків приватної військової компанії Вагнера у районі Бахмута зменшується, порівнюючи з залученням регулярних військ РФ
Про це повідомили в CNN.
Журналісти CNN із посиланням на західних офіційних осіб стверджують, що бійці приватної військової компанії Вагнера є домінуючими силами в районі Бахмута "за періодичної підтримки російських регулярних військ, яка зараз зменшується".
"Досить емоційний сплеск Пригожина пояснюється тим, що він бачить, що у нього не тільки закінчуються людські ресурси, але тепер у нього також закінчується російська артилерійська підтримка, яка могла б компенсувати ці втрати", - зазначили вони.
Посадовці додали, що рівень смертності серед бійців Вагнера "був значно вищим, ніж у збройних силах Росії".
Зокрема вони ствердили, що Бахмут "не має жодного оперативно-стратегічного значення" ні для Росії, ні для України, а також, що ЗСУ нині перебувають в оточені з трьох сторін, однак можуть вивести свої підрозділи.
"Раніше вони (ЗСУ - ред.) показали, що дуже вправні у відході, коли їм це потрібно або коли вони відчувають потребу в цьому", - додали чиновники.
- Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали, що Росія втратила від 20 до 30 тис. військових, намагаючись узяти Бахмут.
- 1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий казав, що українське командування не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмута Донецької області, але може це зробити для порятунку життів особового складу.
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