Бив активістів, підробив документи, брехав слідству: у Києві судитимуть беркутівця, який розганяв Майдан

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



"Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній співробітник "Беркуту" 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності перевищив службові повноваження та владу. На виконання явно злочинного наказу за попередньою змовою з керівництвом та іншими працівниками підрозділу міліції він застосовував насильство до громадян та незаконно перешкоджав проведенню зборів і мітингів", - йдеться у повідомленні.



Також слідство встановило, що ексберкутівець вніс неправдиві дані про те, що мітингувальники нібито вчиняли адміністративні порушення.



Крім того, під час допиту він надавав органу слідства неправдиві свідчення, чим створював штучні докази захисту.



Дії ексберкутівця кваліфікували за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 41 (Виконання явно злочинного наказу);

ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій);

ч. 2 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу);

ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей);

ч. 2 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).