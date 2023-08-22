Бій на виживання: як тютюнова компанія інвестує в Україну під час війни

Ще 30 мільйонів - керівництво виділило на будівництво нової фабрики у Львівській області.

“Для нас дуже важливо, щоб продукція для ринку України вироблялася в Україні. Нова фабрика має не тільки забезпечити продукцією внутрішній ринок, створити більш ніж 250 робочих місць, а це ми вважаємо дуже потужним сигналом для інших іноземних інвесторів, що час інвестувати в Україну зараз і нечекати кінця війни”, - розповідає генеральний директор “Філіп Морріс Україна” Максим Барабаш.

Запустити фабрику Phillip Morris планує на початку 2024 року. Незабаром на виробництві вже з’явиться необхідне обладнання. Харківська фабрика компанії призупинила робота з 24 лютого 2022 року через бойові дії в області.

“З вимушеною зупинкою фабрики в Харкові ми спочатку швидко перелаштуватися на імпорт. Але із серпня ми почали виробляти нашу продукцію на потужностях іншого міжнародного виробника. Головними пріоритетами для нас були і залишається три речі: по-перше, зберегти організацію. Тому безпека людей є і залишиться нашим пріоритетом. По-друге, зберегти та налагодити ланцюги постачання продукції на ринок. І, по-третє, це захистити нашу долю на ринку”, - додає Максим Барабаш.

Складна ситуація в Україні не зупинила компанію. З початку повномасштабного вторгнення Philip Morris почала допомагати українцям.

“Минулого року штаб-квартира виділила 10 мільйонів доларів на гуманітарні проєкти. Серед них: місця для тимчасового проживання переселенців у Київській області, а також потужні генератори для Харківської області”, - зазначає Максим Барабаш.

Також частину грошей віддали на придбання 22 машин швидкої допомоги та рентгенівського апарату для лікарні в Івано-Франківську. Основні зусилля компанія сконцентрувала на забезпеченні лікарень необхідним обладнанням: закуповує спеціальне обладнання для загоєння ран, апарати ультразвукової діагностики та інші медичні засоби. Компанія надала допомогу у придбанні та комплектації першого пересувного кабінету експертного класу “Жінкомобіль”. З його допомогою проводяться гінекологічні обстеження жінок з деокупованих територій та місцевостей, віддалених від медичної інфраструктури.