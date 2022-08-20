Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Виставу на одній з найвищих гір українських Карпат ставитиме народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка режисер Ростислав Держипільський.

У програмі – кращі зразки світової духовної класики, автентичні гуцульські твори, перформативно-театральна містерія за творами Тараса Шевченка, Василя Стефаника, Марії Матіос, українські патріотичні пісні.

Реалізація події відбудеться у партнерстві з Прикарпатським національниим університетом Ім.В.Стефаника за підтримки Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Трансляція вистави відбудеться 24 серпня.

Довідково: гора Піп Іван (Чорногірський) – одна з найвищих в українських Карпатах. Її висота 2028 м над рівнем моря. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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