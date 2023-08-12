Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Бійка мільярдерів-гладіаторів: коли і чому махатимуться Маск з Цукербергом
Огляд

Бійка мільярдерів-гладіаторів: коли і чому махатимуться Маск з Цукербергом

Юрій Мартинович
12 серпня, 2023 субота
19:09
Суспільство

Вже два місяці власник Tesla та Х Ілон Маск разом з керівником Meta Марком Цукербергом підігрівають чутки про свій майбутній бій

Еспресо розповість хронологію заяв про поєдинок та чому два найбільших мільярдери світу чубляться і вирішили з’ясувати свої стосунки за допомогою кулаків.

Історія заяв, або батл в соцмережах

Яблуком розбрату, яке спровокувало всю цю історію, став бізнес. Передісторію варто шукати ще восени минулого року, коли Ілон Маск придбав тоді ще Twitter (зараз перейменований ним на Х). Маск вирішив одразу змінити компанію під себе, звільнивши значну частину співробітників і почав вносити деструктив своїми двозначними натяками про майбутнє соцмережі. Багатьом користувачам такі зміни не сподобалися і вони захотіли знайти альтернативу. Тут як тут найбільший конкурент Twitter, компанія Meta вирішила скористатися з цього і зробити хід конем – створити свою подібну соцмережу для всіх невдоволених. Для цього їм знадобилося близько півроку і вже влітку світ побачив соцмережу "Threads". Ось тоді та пробігла чорна кішка між двома мільярдерами.

Фото: скрін

 

Фото: скрін

Читайте також: Війна між Цукербергом і Маском: що таке Threads і чи обійде нова соцмережа Twitter

Ілон Маск провокативними постами почав все більше дражнити Марка Цукерберга про відсутність фантазії. Підписники Маска почали жартувати, що Цукерберг за ці слова може надерти йому зад, адже займається джиу-джитсу. Ілон Маск опублікував у Х (тоді ще Twitter) повідомлення: "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. Тоді підключився і Цукерберг, який оприлюднив пост в сторіз у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. "Октагон у Вегасі", - написав у відповідь Маск. Тобто натякаючи про арену в Лас-Вегасі, на якій проводять бійцівський чемпіонат Ultimate Fighting Championship (бої змішаного стилю у клітках).

Так жартома зародився анонс бою між двома найбагатшими чоловіками світу, хоча мама Маска і заборонила йому битися з Цукербергом.

Додамо що, між Маском і Цукербергом й раніше виникали публічні суперечки. Наприклад, у 2017-му вони сперечалися про майбутнє штучного інтелекту. Маск попереджав про небезпеку ШІ, а Цукерберг дотримувався оптимістичнішого погляду. Однак ця дискусія не дійшла до кулачного поєдинку.

Місце бою

Фото: MMAmania.com

Спершу мова йшла про традиційне місце для боїв UFC – арена Apex у Лас-Вегасі, де відбуваються визначні поєдинки, що транслюються на весь світ. Бої в UFC відомі своєю кліткою у вигляді октагона – восьмикутника, діаметр якого складає 11,5 м.

Однак згодом до глави UFC Дейна Уайта та обох мільярдерів звернувся міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано, який запропонував організувати бій у римському Колізеї. Маск у Х написав, що йому ідея сподобалася. Цукерберг публічно не висловлювався щодо цього, але ЗМІ писали, що він теж начебто не проти поєдинку в Римі. Пізніше з’явилася інформація від представника античного пам'ятника-музею, що в Колізеї бій не може бути, бо там відбуваються події високого культурного рівня.

Фото: news.italy24.pres

Практично цілий місяць ніхто не говорив про можливе місце бою, але зрештою 11 серпня Ілон Маск заявив, що таки домовився з італійською владою про бій на фоні античного Риму.

"Поєдинок буде організований моїм фондом і фондами Цукерберга (не UFC). Пряма трансляція відбуватиметься на платформі Х та Meta. У кадрі камер буде стародавній Рим, нічого сучасного. Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про епічне місце", - написав у пості Маск.

Наразі Цукерберг не висловився щодо поєдинку в Римі. Натомість він написав у Threads, що любить цей вид спорту і "був готовий до бою з того дня, як Ілон кинув йому виклик".

"Якщо він колись домовиться про справжнє "побачення", ви почуєте це від мене. До того часу вважайте, що все, що він скаже, не було узгоджено", - написав Цукерберг і також додав, що висловиться про бій тоді, "коли буде готовим".

Він звернув увагу, що досягнути бажаного рівня можна "співпрацюючи з професійними організаціями, такими як UFC або ONE, щоб добре впоратися з цим".

Дата бою

Питання дати поєдинку також висить в повітрі. 6 серпня Марк Цукерберг заявив, що готовий битися з Ілоном Маском "хоч сьогодні" і запропонував дату їхнього поєдинку в клітці — 26 серпня. Та Маск її не підтвердив.

Щобільше, він поскаржився, що має проблеми зі здоров’ям.

"У понеділок я провів 3 години в апараті МРТ. Підсумок полягає в тому, що мій C5/C6 Fusion надійний, тому це не проблема. Однак є проблема з моєю правою лопаткою, яка натирає мої ребра, що вимагає невеликої операції. Відновлення займе всього кілька місяців", - написав Ілон.

Раніше він висловив думку, що можливо варто замінити бійку на дебати. Цю ідею запропонував куратор TED Кріс Андерсон. Темою дискусії мала б стати "Як побудувати дивовижне майбутнє". За словами Андерсона, це можуть бути найпопулярніші дебати в історії. Маск підтримав це, написавши: "Це теж звучить як гарна ідея. Це дійсно боротьба у благородному виді спорту".

Хто сильніший?

Цукерберг майже на 13 років молодший за Маска. Марку – 39 років, його зріст – 171 см, а Ілону – 52 роки та зріст 186 см. Тобто фізично тіло творця Facebook молодше й прудкіше, однак по габаритах Маск значно більший за Цукерберга.

У дитинстві керівник Tesla займався різними бойовими мистецтвами, зокрема: дзюдо, карате і тхеквондо, а нещодавно почав відвідувати тренування з джиу-джитсу. Також Маск запевняє, що в дитинстві чимало махав кулаками у вуличних бійках.

Натомість Марк Цукерберг вже давно займається джиу-джитсу і має синій пояс з нього, а також фанатіє від змішаних єдиноборств. У жовтні 2022 року він викупив усі квитки турніру UFC Fight Night 211, щоб дивитися бої практично в порожній залі разом зі своєю дружиною Прісціллою Чан.

Впродовж липня обидва мільярдери хвалилися світлинами, як інтенсивно тренуються до бою. Блогер Лекс Фрідман, який володіє чорним поясом з джиу-джитсу, після спарингу з Маском написав:  "Ми потренувалися з Ілоном Маском кілька годин. Я неймовірно вражений його силою, могутністю, майстерною роботою ніг та вміннями у партері", – написав Фрідман.

Фото: Instagram

Також Маска підтримали боєць UFC Хорхе Масвідаль та колишній чемпіон промоушена Домінік Крус. А в соцмережах засвітилася світлина, як Ілон Маск провів тренування з колишнім чемпіоном UFC Жорж Сен-П'єром.

А от Цукерберг виклав фото спільного тренування з двома чемпіонами UFC – Ісраелем Адесанією (середня вага) та з Олександром Волканівським (напівлегка вага). На світлинах помітна відмінна фізична форма керівника Meta, чого не скажеш про Маска, який поки не спішить хвалитися своїм пресом та м’язами.

Фото: Instagram

У світі ставок явним фаворитом є саме Марк Цукерберг. Перемогу творця Facebook оцінюють в 1,36, а от керівника Х – 3.00. 

За що буде бій?

Можливий майбутній бій безперечно буде хоч і в дружній, але напруженій атмосфері двох конкурентів. Вже повідомлялося, що поєдинок буде благодійним і транслюватиметься на різних платформах, як у Meta, так і в Х.

Щобільше, на думку президент UFC Дейна Уайта поєдинок "Маск – Цукерберг" увійде в історію єдиноборств і стане найкасовішим у світі.  

"Думаю, поєдинок Маска і Цукерберга принесе до двох мільярдів доларів. Це буде найбільший бій в історії, і немає меж для фантазії, що станеться під час нього", – сказав Уайт.

Фото: соцмережі

Хоча зрозуміло, що на кону буде щось значно більше, ніж гроші на благодійність і любов фанатів зі всього світу, бо тут мова про честь і гордість двох амбітних чоловіків. Хоча так виглядає, що з погляду Маска – це швидше чергова розвага, яку він несвідомо створив своїми дописами, натомість для Цукерберга – серйозне питання в якому саме він хоче поставити останню крапку. Що у підсумку ми побачимо і чи побачимось щось, зможе сказати лише час.

  • Нагадаємо, власник Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск та власник Meta Platforms Марк Цукерберг очолили список найбагатших людей світу за останні 6 місяців
Статті
Новини
Світ
Спорт
Шоу-бізнес
Технології
Марк Цукерберг
Ілон Маск
Читайте також:
Путін
9 серпня, 2023 середа
Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії
винищувач F-16
11 серпня, 2023 п'ятниця
Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 не раніше наступного літа, – WP
Олексій Резніков
10 серпня, 2023 четвер
Розслідування ZN.UA: Міноборони замість зимового одягу купило в Туреччині літній, який між митницями подорожчав утричі
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
12 серпня
20:08
Стрічка "Степне" української режисерки Марини Вроди
Фільм "Степне" Марини Вроди отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Локарно
20:01
OPINION
Олексій Панич
Колоніалізми бувають різними
19:46
на фото: ЗСУ
Сили оборони стримують наступ росіян в районах Кліщіївки та Білої Гори на Донеччині, - Генштаб
19:36
на фото: українські рятувальники, які вирушили у Словенію
51 боєць ДСНС, 19 одиниць техніки: прем'єр Словенії зустрів рятувальну місію з України
19:26
Дмитро Лубінець, омбудсман
Путін готується до ще більшої війни: Лубінець пояснив, що про це свідчить
19:18
БпЛА Backfire
У Росії заявили про збиття українського безпілотника в Бєлгородській області
19:07
Італія
Вартують десятки мільйонів євро: Італія повернула зі США 266 викрадених стародавніх артефактів
18:53
На фото: система ППО
Сили української ППО вже знищили 14 "кинджалів"
18:36
Герман Галущенко
Міненерго назвало міста, у яких найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону
18:31
Польща кордон
Польща розгорнула військово-оперативну групу на кордоні з Білоруссю
18:23
Петро і Марина Порошенкі
Петро та Марина Порошенки виділили 1 млн грн на проєкти для молоді, що постраждала від війни
18:20
У Пакистані обрали тимчасового прем'єр-міністра для спостереження за виборами
18:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Кінець "володарки морської"
17:53
на фото: Тоні Радакін та Валерій Залужний
Обговорили потреби ЗСУ та ситуацію на фронті: начальник Штабу оборони Великої Британії зустрівся з Залужним у Києві
17:29
Віталій Кличко
Міська влада не давала дозвіл: Кличко відреагував на знесення 200-річної садиби на Подолі у Києві
17:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 серпня: скільки просять за євро та долар
17:08
з Ейфелевої вежі евакуювали людей
У Парижі через загрозу вибуху евакуювали людей з Ейфелевої вежі
17:01
Гроші
Держбюджет України щорічно втрачає близько 100 млрд грн через тіньову зайнятість
16:50
Юрій Буглак
Член ЦВК Буглак, який виїхав до США, подав у відставку
16:49
Ексклюзив
окупанти
РФ провела ротацію на Бахмутському напрямку, - військовий ЗСУ
16:30
Оновлено
Херсонщина
Окупанти двічі обстріляли Херсонщину: 3 поранених
16:08
Оновлено
кримський міст
Поблизу Кримського мосту пролунали вибухи, навколо - велике задимлення. Окупаційна адміністрація каже про збиття українських ракет
16:03
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Після обласних почнеться очищення районних та міських ТЦК, - нардеп
16:03
Оновлено
СУ-30
У Калінінградській області РФ впав винищувач Су-30: загинув увесь екіпаж
16:01
OPINION
Михайло Басараб
Теза про винуватість українців - російська ІПСО
15:57
Глобальне потепління вплине на постачання продовольства у світі раніше, ніж очікувалося, - ООН
15:51
Оновлено
Греція
Греція приєдналась до гарантій безпеки для України
15:26
Буча
У Бучі церква Московського патріархату вперше перейшла до ПЦУ
15:24
врятували хлопчика, Охматдит
У лікарні Дніпра внаслідок дії препарату загинула дитина, постраждали ще 11 пацієнтів
15:18
лісові пожежі в Іспанії
Каліфорнійські вогнеборці використовують ШІ, щоб фіксувати лісові пожежі
14:43
окупанти, орки
Шукають партизан: у Мелітополі окупанти перевіряють пасажирів громадського транспорту
14:40
Огляд
Василь Ломаченко
Ганьба у єврокубках, найбільший шанс у житті Луніна, а Ломаченко не хоче битись за чемпіонський титул: огляд головних новин спорту за тиждень
14:28
перекинувся човен з мігрантами
У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами: щонайменше шестеро загиблих
14:23
зруйнував газопровід
На Донеччині через обстріл РФ пошкоджено газопровід
14:14
Оновлено
лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р
Масштабні лісові пожежі на Гаваях: загинули вже 80 людей
14:06
Андрій Єрмак
Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном: про що говорили
14:03
OPINION
Яна Лаврик
Про наслідки припинення зернової угоди для України
13:42
Останній день перед спекою: синоптик Наталка Діденко прогнозує суху та комфортну погоду в Україні на 13 серпня
13:32
Дмитро Кулеба
Кулеба попередив українців про важку осінь: що відомо
13:22
F-16 Нідерланди
Якщо потенціалу Європи не вистачить, навчати пілотів F-16 можна буде й у США, - Кірбі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV