Еспресо розповість хронологію заяв про поєдинок та чому два найбільших мільярдери світу чубляться і вирішили з’ясувати свої стосунки за допомогою кулаків.

Історія заяв, або батл в соцмережах

Яблуком розбрату, яке спровокувало всю цю історію, став бізнес. Передісторію варто шукати ще восени минулого року, коли Ілон Маск придбав тоді ще Twitter (зараз перейменований ним на Х). Маск вирішив одразу змінити компанію під себе, звільнивши значну частину співробітників і почав вносити деструктив своїми двозначними натяками про майбутнє соцмережі. Багатьом користувачам такі зміни не сподобалися і вони захотіли знайти альтернативу. Тут як тут найбільший конкурент Twitter, компанія Meta вирішила скористатися з цього і зробити хід конем – створити свою подібну соцмережу для всіх невдоволених. Для цього їм знадобилося близько півроку і вже влітку світ побачив соцмережу "Threads". Ось тоді та пробігла чорна кішка між двома мільярдерами.

Фото: скрін

Фото: скрін

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Ілон Маск провокативними постами почав все більше дражнити Марка Цукерберга про відсутність фантазії. Підписники Маска почали жартувати, що Цукерберг за ці слова може надерти йому зад, адже займається джиу-джитсу. Ілон Маск опублікував у Х (тоді ще Twitter) повідомлення: "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. Тоді підключився і Цукерберг, який оприлюднив пост в сторіз у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. "Октагон у Вегасі", - написав у відповідь Маск. Тобто натякаючи про арену в Лас-Вегасі, на якій проводять бійцівський чемпіонат Ultimate Fighting Championship (бої змішаного стилю у клітках).

Так жартома зародився анонс бою між двома найбагатшими чоловіками світу, хоча мама Маска і заборонила йому битися з Цукербергом.

Додамо що, між Маском і Цукербергом й раніше виникали публічні суперечки. Наприклад, у 2017-му вони сперечалися про майбутнє штучного інтелекту. Маск попереджав про небезпеку ШІ, а Цукерберг дотримувався оптимістичнішого погляду. Однак ця дискусія не дійшла до кулачного поєдинку.

Місце бою

Фото: MMAmania.com

Спершу мова йшла про традиційне місце для боїв UFC – арена Apex у Лас-Вегасі, де відбуваються визначні поєдинки, що транслюються на весь світ. Бої в UFC відомі своєю кліткою у вигляді октагона – восьмикутника, діаметр якого складає 11,5 м.

Однак згодом до глави UFC Дейна Уайта та обох мільярдерів звернувся міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано, який запропонував організувати бій у римському Колізеї. Маск у Х написав, що йому ідея сподобалася. Цукерберг публічно не висловлювався щодо цього, але ЗМІ писали, що він теж начебто не проти поєдинку в Римі. Пізніше з’явилася інформація від представника античного пам'ятника-музею, що в Колізеї бій не може бути, бо там відбуваються події високого культурного рівня.

Фото: news.italy24.pres

Практично цілий місяць ніхто не говорив про можливе місце бою, але зрештою 11 серпня Ілон Маск заявив, що таки домовився з італійською владою про бій на фоні античного Риму.

"Поєдинок буде організований моїм фондом і фондами Цукерберга (не UFC). Пряма трансляція відбуватиметься на платформі Х та Meta. У кадрі камер буде стародавній Рим, нічого сучасного. Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про епічне місце", - написав у пості Маск.

Наразі Цукерберг не висловився щодо поєдинку в Римі. Натомість він написав у Threads, що любить цей вид спорту і "був готовий до бою з того дня, як Ілон кинув йому виклик".

"Якщо він колись домовиться про справжнє "побачення", ви почуєте це від мене. До того часу вважайте, що все, що він скаже, не було узгоджено", - написав Цукерберг і також додав, що висловиться про бій тоді, "коли буде готовим".

Він звернув увагу, що досягнути бажаного рівня можна "співпрацюючи з професійними організаціями, такими як UFC або ONE, щоб добре впоратися з цим".

Дата бою

Питання дати поєдинку також висить в повітрі. 6 серпня Марк Цукерберг заявив, що готовий битися з Ілоном Маском "хоч сьогодні" і запропонував дату їхнього поєдинку в клітці — 26 серпня. Та Маск її не підтвердив.

Щобільше, він поскаржився, що має проблеми зі здоров’ям.

"У понеділок я провів 3 години в апараті МРТ. Підсумок полягає в тому, що мій C5/C6 Fusion надійний, тому це не проблема. Однак є проблема з моєю правою лопаткою, яка натирає мої ребра, що вимагає невеликої операції. Відновлення займе всього кілька місяців", - написав Ілон.

Раніше він висловив думку, що можливо варто замінити бійку на дебати. Цю ідею запропонував куратор TED Кріс Андерсон. Темою дискусії мала б стати "Як побудувати дивовижне майбутнє". За словами Андерсона, це можуть бути найпопулярніші дебати в історії. Маск підтримав це, написавши: "Це теж звучить як гарна ідея. Це дійсно боротьба у благородному виді спорту".

Хто сильніший?

Цукерберг майже на 13 років молодший за Маска. Марку – 39 років, його зріст – 171 см, а Ілону – 52 роки та зріст 186 см. Тобто фізично тіло творця Facebook молодше й прудкіше, однак по габаритах Маск значно більший за Цукерберга.

У дитинстві керівник Tesla займався різними бойовими мистецтвами, зокрема: дзюдо, карате і тхеквондо, а нещодавно почав відвідувати тренування з джиу-джитсу. Також Маск запевняє, що в дитинстві чимало махав кулаками у вуличних бійках.

Натомість Марк Цукерберг вже давно займається джиу-джитсу і має синій пояс з нього, а також фанатіє від змішаних єдиноборств. У жовтні 2022 року він викупив усі квитки турніру UFC Fight Night 211, щоб дивитися бої практично в порожній залі разом зі своєю дружиною Прісціллою Чан.

Впродовж липня обидва мільярдери хвалилися світлинами, як інтенсивно тренуються до бою. Блогер Лекс Фрідман, який володіє чорним поясом з джиу-джитсу, після спарингу з Маском написав: "Ми потренувалися з Ілоном Маском кілька годин. Я неймовірно вражений його силою, могутністю, майстерною роботою ніг та вміннями у партері", – написав Фрідман.

Фото: Instagram

Також Маска підтримали боєць UFC Хорхе Масвідаль та колишній чемпіон промоушена Домінік Крус. А в соцмережах засвітилася світлина, як Ілон Маск провів тренування з колишнім чемпіоном UFC Жорж Сен-П'єром.

А от Цукерберг виклав фото спільного тренування з двома чемпіонами UFC – Ісраелем Адесанією (середня вага) та з Олександром Волканівським (напівлегка вага). На світлинах помітна відмінна фізична форма керівника Meta, чого не скажеш про Маска, який поки не спішить хвалитися своїм пресом та м’язами.

Фото: Instagram

У світі ставок явним фаворитом є саме Марк Цукерберг. Перемогу творця Facebook оцінюють в 1,36, а от керівника Х – 3.00.

За що буде бій?

Можливий майбутній бій безперечно буде хоч і в дружній, але напруженій атмосфері двох конкурентів. Вже повідомлялося, що поєдинок буде благодійним і транслюватиметься на різних платформах, як у Meta, так і в Х.

Щобільше, на думку президент UFC Дейна Уайта поєдинок "Маск – Цукерберг" увійде в історію єдиноборств і стане найкасовішим у світі.

"Думаю, поєдинок Маска і Цукерберга принесе до двох мільярдів доларів. Це буде найбільший бій в історії, і немає меж для фантазії, що станеться під час нього", – сказав Уайт.

Фото: соцмережі

Хоча зрозуміло, що на кону буде щось значно більше, ніж гроші на благодійність і любов фанатів зі всього світу, бо тут мова про честь і гордість двох амбітних чоловіків. Хоча так виглядає, що з погляду Маска – це швидше чергова розвага, яку він несвідомо створив своїми дописами, натомість для Цукерберга – серйозне питання в якому саме він хоче поставити останню крапку. Що у підсумку ми побачимо і чи побачимось щось, зможе сказати лише час.