Бийтеся, бісові боягузи: Ф'юрі увірвався терпець через Усика, Джошуа та Вайта

Про це Ф'юрі заявив у ролику, який оприлюднив у twitter.

За його словами, час минає, а всі потенційні суперники - українець Олександр Усик та британці Ентоні Джошуа і Ділліан Вайт - досі не визначилися з ким проведуть наступні поєдинки.

"Я готовий боксувати у ці вихідні. Джошуа - боягуз, Усик - боягуз, а Ділліан Вайт не хоче боксувати, і якщо вони хочуть спростувати мої слова, нехай вже поб'ються, бісові боягузи. Ви всі боягузи та мішки. Бийтеся і не поводьтеся як баби", - закликав Ф'юрі.

Він пообіцяв знімати подібні ролики, доки хтось не погодиться на бій з ним.

"Я зніматиму ці відео доти, поки один з цих боягузів не наважиться на бій. Мені байдуже з ким битися - Джошуа, Усик, Вайт, або всі вони разом. Я найкращий з усіх, що коли-небудь жили. Я знищу вас і примушу вас здатися. Виходьте і бийтеся", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він мав зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), а Ділліан Вайт є обов'язковим претендентом на цей пояс.



Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з Олександром Усиком за 15 млн фунтів.

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