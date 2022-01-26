Бийтеся, бісові боягузи: Ф'юрі увірвався терпець через Усика, Джошуа та Вайта
Британський боксер Тайсон Ф'юрі закликав потенційних суперників Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Олександра Усика швидше визначитися з планами на майбутнє
Про це Ф'юрі заявив у ролику, який оприлюднив у twitter.
За його словами, час минає, а всі потенційні суперники - українець Олександр Усик та британці Ентоні Джошуа і Ділліан Вайт - досі не визначилися з ким проведуть наступні поєдинки.
"Я готовий боксувати у ці вихідні. Джошуа - боягуз, Усик - боягуз, а Ділліан Вайт не хоче боксувати, і якщо вони хочуть спростувати мої слова, нехай вже поб'ються, бісові боягузи. Ви всі боягузи та мішки. Бийтеся і не поводьтеся як баби", - закликав Ф'юрі.
Він пообіцяв знімати подібні ролики, доки хтось не погодиться на бій з ним.
"Я зніматиму ці відео доти, поки один з цих боягузів не наважиться на бій. Мені байдуже з ким битися - Джошуа, Усик, Вайт, або всі вони разом. Я найкращий з усіх, що коли-небудь жили. Я знищу вас і примушу вас здатися. Виходьте і бийтеся", - сказав Ф'юрі.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він мав зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), а Ділліан Вайт є обов'язковим претендентом на цей пояс.
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Нагадаємо, 25 січня Ентоні Джошуа спростував інформацію про те, що він відмовився від негайного реваншу з Олександром Усиком за 15 млн фунтів.
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