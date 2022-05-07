English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Бійців Територіальної оборони треба навчити й забезпечити усім необхідним, а не просто кидати під "гради", - Микола Княжицький
Ексклюзив

Бійців Територіальної оборони треба навчити й забезпечити усім необхідним, а не просто кидати під "гради", - Микола Княжицький

7 травня, 2022 субота
21:46
війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький вважає, що бійців Територіальної оборони спочатку треба навчити бойовій справі та забезпечити усім необхідним, а не просто кидати в ліс під "гради"

Політик висловив таку думку в етері Еспресо.

"Нещодавно я відвідував своїх знайомих з Територіальної оборони, які не очікували, що їх відправлять на фронт. Вони готові служити, вони не дезертири, але вони не вміють - абсолютно не навчені. А зараз всі формування ТрО кинули на Схід України й поставили на першу чи другу лінію оборони. Багато з цих людей гине, адже все, що в них є, - це автомати. Проблема в тому, що вони не пройшли відповідного вишколу. Від людей, які сидять в лісі й можуть загинути від "градів", тому що не знають, як грамотно окопатися, - великої допомоги не буде", - зазначив Княжицький.

Нардеп додав, якщо бійці ЗСУ навчені й частина їх має бойовий досвід, то Сили територіальної оборони формувалися з простих українців, які готові стати на захист України. 

"Якщо бійці у кадрових частинах Збройних сил постійно проходили навчання й були готові до бойових дій, то в ТрО пішли люди різного віку та різних професій. Але це українці, це достойні громадяни, які готові захищати свою Батьківщину. Ця проблема існує. Багато бійців Територіальної оборони хворі, вони не проходили медкомісії. Ми маємо шукати цей баланс - щоб підтримати сильну армію і захистити життя звичайних українців", - зауважив Микола Княжицький. 

  • Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві.
  • 3 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону, які дозволяють Територіальній обороні виконувати завдання в зоні ведення бойових дій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Микола Княжицький
територіальна оборона
Читайте також:
Автор Роман Яворський
6 травня, 2022 п'ятниця
Розпорошення сил ЗСУ, ще одна анексія чи новий удар по Європі: чому росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї?
Ігор Козій
6 травня, 2022 п'ятниця
Якщо Путін не знищить свій народ, то народ знищить Путіна, – військовий експерт Козій про ймовірність загальної мобілізації в Росії
Артем Мілевський
6 травня, 2022 п'ятниця
"У тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?": зірка шоубізу Астаф'єва, яка волонтерить у ресторані, розповіла про нахабну поведінку футболіста Мілевського
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
7 травня
22:24
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай
У Білогорівці на Луганщині росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалося близько 90 цивільних
22:04
На Донеччині внаслідок російських обстрілів за добу загинуло четверо цивільних, іще 9 отримали поранення
22:00
Ексклюзив
Іштван Ійдярто
Угорщина не надає Україні зброю, бо це може спровокувати Росію на напад, - посол Угорщини в Україні Ійдярто
22:00
Газпром
Газпром переконує європейських споживачів, що вони можуть оплачувати газ рублями, - Bloomberg
21:44
ЗСУ українські військові
На Сході України ЗСУ за добу знищили 107 окупантів
21:38
Колишне політичне крило ІРА перемагає на виборах у Північній Ірландії. Лідерка партії заявляла про "возз'єднання країни"
21:22
Ексклюзив
Джо Байден
Закон про ленд-ліз - це сигнал для країн, які "нейтральні" до війни, - політолог Рейтерович
21:17
Оновлено
Гасіння пожежі після ракетних ударів 7 травня 2022 року по Одесі
По Одесі влучило 6 російських ракет. Постраждало цивільне підприємство та злітна смуга
21:09
На Харківщині голові Старого Салтова й секретарю Вільховатської сільради оголосили підозру в держзраді
21:05
Михайло Подоляк
Офіс президента відреагував на дані ЗМІ про виведення російських військ з Сирії
20:43
Одеса
Дівчина, затримана за публікацію відео обстрілу Одеси, закликала інших не повторювати її помилок
20:39
Михайло Подоляк
Для звільнення Херсонщини вб'ють стільки росіян, скільки потрібно, - Подоляк
20:22
Росіяни обстріляли Привілля на Луганщині: двоє дітей загинуло, ще двоє й одна жінка зазнали поранень
20:18
ГУР
Росіяни вводять "тимчасові дозволи" для підприємців Херсонщини. У разі відмови погрожують конфіскацією, - розвідка
20:05
гроші, долари
ДБР заблокувало схему виведення мільйонів доларів для бізнесу з Росії та Білорусі
19:51
пшениця зерно
Україна обмежила експорт гречки, жита й вівса на період воєнного стану
19:48
Армія бомжів. Бутусов пояснив, чому російські окупанти вдягаються й взуваються як волоцюги та постійно мародерять
19:39
електроенергія
На Луганщині електропостачання відновили ще для 30 тис. абонентів
19:18
Ірина Верещук
З Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та літніх, - Верещук
19:16
Маріуполь
У Маріуполі росіяни роздають містянам георгіївські стрічки й запрошують їх на святкування 9 травня
19:14
Жінки протестують на вулицях Кабула
Талібан наказав всім афганським жінкам носити паранджу
19:07
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця відновила рух приміських потягів до деокупованих населених пунктів Київщини
19:00
препарати крові
Уряд дозволив українським виробникам реалізовувати препарати на основі крові за кордоном
18:53
Азовсталь, Маріуполь
Кількість жертв серед військових від обстрілу росіян під час евакуації цивільних з Азовсталі зросла до трьох, - Азов
18:44
Рашисти обстріляли Богодухів та Коробочкіне на Харківщині: загинула жінка, спалахнули пожежі
18:20
Ексклюзив
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
"Горіло все, але статуя Сковороди залишалась стояти": директорка музею у Сковородинці розповіла про наслідки влучання ракети
18:15
мобільний оператор “ДНР” “Фенікс”
На загарбаних територіях Донеччини окупанти змінили код мобільного оператора "ДНР" на російський
18:07
комендантська година
На Запоріжжі запровадили посилену комендантську годину: мешканців попереджають про можливі провокації
18:04
Вода
У Миколаєві починають відновлювати подачу води
17:55
паспорт лнр
Українців змушують приймати громадянство "ЛНР", в іншому випадку чекають репресії, – Денісова
17:34
Кая Каллас
"Ми будемо вашими найкращими друзями": прем'єрка Естонії підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
17:24
окупанти
Катували, а потім вбили. У Пологах на Запоріжжі військові РФ знущалися з партизана, яким перед смертю встиг відкрити вогонь по них
17:24
Ексклюзив
обстріл
Під час обстрілів Сумщини російські літаки могли випустити ракету у бік своєї території, - голова ОВА
17:10
Кривий Ріг
У Кривому Розі 8-9 травня комендантської години не буде, але містян просять лишатися вдома, - Вілкул
16:51
Ексклюзив
Китай прапор
Якщо Китай побачить, що Росія добряче подерта, то сам перетвориться з партнера на хижака, — нардеп Ар'єв
16:51
Влада Києва обіцяє нове ППО від країн НАТО
16:49
Ексклюзив
окупанти евакуація
Люди пішки залишають свої домівки на Херсонщині, ризикуючи власним життям, - громадська діячка Глєбушкіна
16:34
марка
Сайт Rozetka "впав" через кількість охочих купити марку з російським кораблем
16:29
Херсон окупанти
На тлі катувань на Херсонщині росіяни хочуть повернути герб часів Російської імперії та роздавати паспорти РФ, - Денісова
16:08
На Харківщині місцевий за $2 тис. переправляв через кордон українців до Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV