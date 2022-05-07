Бійців Територіальної оборони треба навчити й забезпечити усім необхідним, а не просто кидати під "гради", - Микола Княжицький

Політик висловив таку думку в етері Еспресо.

"Нещодавно я відвідував своїх знайомих з Територіальної оборони, які не очікували, що їх відправлять на фронт. Вони готові служити, вони не дезертири, але вони не вміють - абсолютно не навчені. А зараз всі формування ТрО кинули на Схід України й поставили на першу чи другу лінію оборони. Багато з цих людей гине, адже все, що в них є, - це автомати. Проблема в тому, що вони не пройшли відповідного вишколу. Від людей, які сидять в лісі й можуть загинути від "градів", тому що не знають, як грамотно окопатися, - великої допомоги не буде", - зазначив Княжицький.

Нардеп додав, якщо бійці ЗСУ навчені й частина їх має бойовий досвід, то Сили територіальної оборони формувалися з простих українців, які готові стати на захист України.

"Якщо бійці у кадрових частинах Збройних сил постійно проходили навчання й були готові до бойових дій, то в ТрО пішли люди різного віку та різних професій. Але це українці, це достойні громадяни, які готові захищати свою Батьківщину. Ця проблема існує. Багато бійців Територіальної оборони хворі, вони не проходили медкомісії. Ми маємо шукати цей баланс - щоб підтримати сильну армію і захистити життя звичайних українців", - зауважив Микола Княжицький.

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві.

3 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону, які дозволяють Територіальній обороні виконувати завдання в зоні ведення бойових дій.

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