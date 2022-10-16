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Головна війна з Росією Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра

Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра

16 жовтня, 2022 неділя
18:25
війна з Росією Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра

У неділю, 16 жовтня, з Києва до Ніцци вирушив автобус із жителями Слов'янської громади

Про це в facebook повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.

Групу збирали два місяці, зрештою зиму в Французькій Рив'єрі проведуть 48 жителів Слов'янська. Повідомляється, що їх на шість місяців забезпечать житлом, харчуванням, видадуть матеріальну допомогу.

"Це стало можливим завдяки співпраці з Женя Кулеба та її БО "Врятувати життя", - йдеться в дописі.

  • Раніше, 26 вересня окупанти майже одночасно обстріляли міста Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині.
  • 13 жовтня у Слов'янську Донецької області почали розбирати завали у зруйнованих багатоповерхівках.

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Суспільство
біженці
Донеччина
Слов'янськ
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