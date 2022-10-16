Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра

Про це в facebook повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.

Групу збирали два місяці, зрештою зиму в Французькій Рив'єрі проведуть 48 жителів Слов'янська. Повідомляється, що їх на шість місяців забезпечать житлом, харчуванням, видадуть матеріальну допомогу.

"Це стало можливим завдяки співпраці з Женя Кулеба та її БО "Врятувати життя", - йдеться в дописі.

Раніше, 26 вересня окупанти майже одночасно обстріляли міста Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині.

13 жовтня у Слов'янську Донецької області почали розбирати завали у зруйнованих багатоповерхівках.

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