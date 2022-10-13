Про це повідомляє пресслужба Слов’янської військово-цивільної адміністрації у телеграмі.

"У Слов'янську почали розбирати завали у зруйнованих багатоповерхівках. Це дозволить зробити експертизу технічного стану будівель та ухвалити рішення про можливість їхнього відновлення", - повідомив керівник Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях.



Він зауважив, що якщо експертиза буде позитивною, почнеться розробка проєктно-кошторисної документації.

Надвечір 26 вересня окупанти майже одночасно обстріляли міста Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині.

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