У Слов'янську почали розбирати завали у зруйнованих багатоповерхівках
У Слов'янську Донецької області розбирають завали у зруйнованих багатоповерхівках
Про це повідомляє пресслужба Слов’янської військово-цивільної адміністрації у телеграмі.
"У Слов'янську почали розбирати завали у зруйнованих багатоповерхівках. Це дозволить зробити експертизу технічного стану будівель та ухвалити рішення про можливість їхнього відновлення", - повідомив керівник Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях.
Він зауважив, що якщо експертиза буде позитивною, почнеться розробка проєктно-кошторисної документації.
- Надвечір 26 вересня окупанти майже одночасно обстріляли міста Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.12
Купівля 40.12Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.36Продаж 39.53
- Актуальне
- Важливе