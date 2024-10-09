Картку DEAF ID інтегрували у програму лояльності Фокстрот
Мережа Фокстрот зробила черговий крок у розвитку політики безбар'єрності – запровадила інтеграцію DEAF ID у програму лояльності ФоксFan
DEAF ID є унікальним електронним посвідченням людини з порушеннями слуху, яке значно полегшує повсякденне життя і надає низку переваг. Його інтеграція є важливою подією у сфері забезпечення рівних можливостей для людей із порушенням слуху у Фокстрот. Запуск реалізовано в межах партнерства з громадською організацією "Громадський рух "Соціальна єдність", яка ініціювала створення персонального електронного посвідчення людини з порушеннями слуху DEAF ID у мобільному застосунку "Перекладач ЖМ".
"Інтеграція DEAF ID у нашу програму лояльності – важливий етап у створенні безбар’єрного середовища у Фокстрот. Ми прагнемо забезпечити високий рівень обслуговування для всіх клієнтів на кожному етапі взаємодії з компанією і запропонувати їм найкращі рішення у закритті повсякденних потреб", – розповідає Олег Нікольський, маркетинг директор Фокстрот.
Для цього при здійсненні першої покупки у Фокстрот покупцю необхідно показати смартфон із відкритим QR-кодом DEAF ID співробітнику магазина і надати свій мобільний номер для реєстрації у програмі лояльності. Надалі достатньо буде лише показувати свій електронний DEAF ID, усуваючи потребу у наданні додаткових документів і підтверджень.
"Механізм інтеграції DEAF ID у програму лояльності мережі Фокстрот є прикладом свідомого підходу бізнесу до взаємодії з клієнтами, які мають порушення слуху, інтеграції інклюзїї у повсякденне життя. Це не лише технологічне нововведення, а й спосіб підвищити рівень обслуговування і комунікації з людьми з порушеннями слуху. Разом ми створюємо умови, де кожен українець відчуває, що його потреби враховані", – коментує Олег Чебаненко, голова ГО "Громадський рух "Соціальна єдність".
Переваги для покупців з DEAF ID у Фокстрот
Ідентифікація: Підтвердження статусу людини з порушеннями слуху, що значно спрощує комунікацію та взаємодію з іншими людьми у різних життєвих ситуаціях.
Зручність: Потрібно лише показати відкритий DEAF ID у мобільному додатку "Перекладач ЖМ", що значно спрощує взаємодію у магазині.
Конфіденційність: Усі персональні дані надійно захищені, що забезпечує безпеку інформації.
Безбар’єрність: DEAF ID спрощує комунікацію, роблячи покупки для людей із порушенням слуху зручними та доступними.
Фокстрот є однією з перших комерційних компаній в Україні, хто розпочав практичне впровадження принципів безбар’єрності й створення інклюзивного торгового простору. Зокрема, протягом 2023-2024 рр. Фокстрот завдяки партнерству з ГО "Громадський рух "Соціальна Єдність" для обслуговування покупців із порушенням слуху підключив спеціалізований сервіс Connect PRO у 20 магазинах і спеціальний онлайн-віджет Connect WEB на онлайн-майданчику Foxtrot.ua.
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