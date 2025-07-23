Україна зробила неймовірне в боротьбі проти ворога на морі та задала вектор для всього світу, - військовий експерт Бадрак

Про це Еспресо розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Експерт пригадує: знищення у квітні 2022 року флагмана російського ЧФ "Москва" мало глобальний вплив на хід усієї війни. "Передусім це надало віру у власні сили в боротьбі на морі – країні без флоту. Надало віру в перевагу нових креативних рішень над традиційними і по суті, віру в технології на суходолі й у небі", - розповідає Бадрак.

Далі була майже безперервна низка складних операцій, яка супроводжувалася динамічним розвитком специфічної зброї. Результативні "походи на кораблі" окупантів змусили їх сховати свої кораблі в бухти, а бухти додатково укріплювати.

У липні 2023 року була суттєво пошкоджена автомобільна частина Кримського мосту за допомогою експериментального морського безпілотника "Це продемонструвало широкий спектр можливостей надводних безпілотників у війні та вихід Сил оборони на абсолютно новий рівень: отримання бойових компетенцій, яких ніколи не було раніше", - коментує експерт.

Безпілотники трансформувались у новітні бойові системи: колишні камікадзе з вибухівкою стали унікальними багатофункціональними та багаторазовими комплексами.

Серед успішних операцій за допомогою морських дронів Бадрак називає ураження тральника ЧФ РФ "Иван Голубец", атаки на російський катер "Ивановец", десантний корабель "Цезарь Куников" та інші.

"Цікавим є постійне й системне удосконалення МРК. У травні 2024 року СБУ перетворила морський дрон Sea Baby на багатофункціональну платформу, оснащену реактивною системою залпового вогню. А у грудні 2024 року ВМСУ вперше показали відео з катерами-камікадзе, які виступали "дрономатками" та були здатні запускати власні FPV-дрони", - коментує Бадрак.

Україна застосовує морські дрони з морськими мінами, кулеметні установки, некеровані ракети, ракети "земля - повітря", торпеди та навіть "морські матки безпілотників" з FPV-дронами.

Серед потужних операцій 2024-2025 років - атаки захоплених росіянами газовидобувних вишок в Чорному морі надводними дронами Сил оборони України. "За деякими даними, вартість МРК Magura V5 становить менше 250 тисяч доларів, тоді як противник витратив на уражені гелікоптери та військові кораблі мільйони доларів", - зауважує експерт.

За його словами, багато чого у війні на морі Сили оборони зробили вперше в історії воєн. Так, 2 травня 2025 року ЗСУ вперше в історії знищили два російських багатоцільових винищувачі Су-30 Flanker у Чорному морі за допомогою безпілотних катерів, озброєних ракетами класу "повітря – повітря". А атакою на Кримський міст у червні 2025-го спецслужби продемонстрували залучення до ще одного домену війни – підводного.

Успішні операції дали поштовх розвитку "морських роботів" та гібридів у всьому світі. "У цьому контексті цікавим прикладом є поєднання бойових випробувань в Україні з технологічними досягненнями Великої Британії. Зокрема, Велика Британія вже допомагає в розробках нових морських роботизованих комплексах - ідеться про надводні дрони Wasp і Snapper для підтримки українських спроможностей у Чорному морі", - зазначає експерт.

Майбутнє за інноваціями й охопленням суміжних доменів (наприклад, коли дрони уражають цілі в небі, пірнають під воду тощо), резюмує Валентин Бадрак.