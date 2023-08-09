"Благ цивілізації нема": начальник МВА розповів, як виживають мешканці Авдіївки
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що від крайньої вулиці Авдіївки до крайньої позиції 300 метрів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У нас фронтова громада, тому що від крайньої вулиці міста до крайньої позиції 300 метрів. Благ цивілізації у нас немає. Останній раз світло було у квітні 2022 року. Води не стало ще за пару місяців до початку повномасштабної війни. Газ останній раз був у квітні - травні 2022 року, опалення, каналізації нема. Люди пристосувалися до таких умов. Люди живуть у підвалах. У старій частині міста є колодязі, але їх мало й вони не покривають потреби населення. Також у місті є кілька свердловин. У певний час люди приходять, ми вмикаємо генератори, помпа підіймає воду й люди набирають її. Питна вода підвозиться. Генератори є тільки на об'єктах критичної інфраструктури, тому люди використовують свічки", - зауважив Барабаш.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що в Авдіївці працює волонтерський центр.
"Є у нас волонтерський центр, який ми побудували разом з волонтерами. У підвалі будівлі зробили свердловину, поставили декілька душових кабін, пральні машини. У центрі є перукар. Також є Starlink, люди дивляться українське телебачення. Місцеві можуть зарядити гаджети й попити чаю ", - розповів Барабаш.
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