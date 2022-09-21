"Блеяння маніяка-диктатора": Порошенко жорстко відповів на заяви Путіна

Про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради.

"Сьогодні, у день Другої Пречистої та Міжнародний день миру, маніяк-диктатор виголосив своє "блеяння". Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних Сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил Російської Федерації, яких перемололи Збройні Сили України на території України в наших операціях", – констатує п’ятий президент.

"Вони вимушені мобілізувати зеків, гвалтівників, "опущених". Ці всі теж зламалися – несіть нових. І вони оголошують мобілізацію", – зазначає Петро Порошенко.

"Ми впевнені в тому, що це також і потужний меседж для росіян, які мають зрозуміти: це не якась "воєнна операція", це повноцінна війна, за яку вони заплатили і ще заплатять", – наголосив Порошенко.

Він закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та фінансової допомоги, а також посилити санкції проти Росії.

"ООН – вилучіть Росію з Ради Безпеки. НАТО – прийміть Україну в члени НАТО, дайте План дій щодо членства", – говорить Петро Порошенко.

"Путін! Врешті-решт забирайся геть з України!" – сказав Петро Порошенко.

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