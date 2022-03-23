Блінкен і Столтенберг обговорили укріплення східного фронту НАТО
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом стосовно укріплення східного флангу Альянсу
Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.
"Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з Єнсом Столтенбергом про поточні зусилля щодо укріплення східного флангу НАТО та підготовку до позачергового саміту НАТО 24 березня,
– йдеться у повідомленні.
Сторони підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також обговорили значну гуманітарну та безпеку допомогу.
24 березня у Брюсселі відбудеться позачерговий саміт лідерів країн-членів НАТО.
- Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен черговий раз висловив підтримку Україні і наголосив, що наша незалежна країна існуватиме набагато довше ніж Володимир Путін.
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