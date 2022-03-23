Блінкен і Столтенберг обговорили укріплення східного фронту НАТО

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.



"Ентоні Блінкен розмовляв сьогодні з Єнсом Столтенбергом про поточні зусилля щодо укріплення східного флангу НАТО та підготовку до позачергового саміту НАТО 24 березня,

– йдеться у повідомленні.



Сторони підтвердили непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також обговорили значну гуманітарну та безпеку допомогу.



24 березня у Брюсселі відбудеться позачерговий саміт лідерів країн-членів НАТО.

Нагадаємо, Держсекретар США Ентоні Блінкен черговий раз висловив підтримку Україні і наголосив, що наша незалежна країна існуватиме набагато довше ніж Володимир Путін.