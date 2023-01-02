Блінкен привітав нового очільника МЗС Китаю, обговорили відносини між країнами
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову про відносини з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом та привітав його з новою посадою
Про це пише у твіттері Ентоні Блінкен.
"Розмовляв телефоном з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Цінь Ганом, коли він від’їжджав з Вашингтона на свою нову посаду", - повідомив Блінкен.
Державний секретар Штатів наголосив, що під час обговорення, вони з Цінь Ганом порушували питання відносини між США та Китаєм, а також підтримку відкритих ліній зв’язку.
30 грудня 2022 року уряд Китаю призначив нового міністра закордонних справ. Головою МЗС став посол у США Цінь Ган, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна.
Політик замінить 69-річного Вань І, який у жовтні був підвищений до посади у політбюро Комуністичної партії Китаю, очікується, що він відіграватиме більшу роль у зовнішній політиці.
Новий міністр Цинь Ган раніше був спікером МЗС, працював у посольстві Китаю в Британії та США, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна. Цинь Ган раніше критикував зовнішню політику президента США Джо Байдена.
- 30 грудня 2022 року голова КНР Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін провели відеопереговори. Китайський лідер заявив, що країна готова бути глобальним партнером Росії на тлі "складної ситуації у світі".
- 31 грудня державний департамент США висловив стурбованість зближенням Москви та Пекіну після розмови російського диктатора.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 41.53Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе