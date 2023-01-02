Блінкен привітав нового очільника МЗС Китаю, обговорили відносини між країнами

Про це пише у твіттері Ентоні Блінкен.

"Розмовляв телефоном з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Цінь Ганом, коли він від’їжджав з Вашингтона на свою нову посаду", - повідомив Блінкен.

Державний секретар Штатів наголосив, що під час обговорення, вони з Цінь Ганом порушували питання відносини між США та Китаєм, а також підтримку відкритих ліній зв’язку.

30 грудня 2022 року уряд Китаю призначив нового міністра закордонних справ. Головою МЗС став посол у США Цінь Ган, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна.

Політик замінить 69-річного Вань І, який у жовтні був підвищений до посади у політбюро Комуністичної партії Китаю, очікується, що він відіграватиме більшу роль у зовнішній політиці.

Новий міністр Цинь Ган раніше був спікером МЗС, працював у посольстві Китаю в Британії та США, з 2014 по 2018 рік обіймав посаду голови протоколу Сі Цзіньпіна. Цинь Ган раніше критикував зовнішню політику президента США Джо Байдена.