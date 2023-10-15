Блінкен знову відвідає Ізраїль, щоб не допустити розширення конфлікту на Ближньому Сході

Про це повідомляє Bloomberg.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який минулого тижня приїздив до Ізраїлю, знову прибуде з візитом до країни на кілька годин 16 жовтня, перед поверненням до Вашингтона, повідомив прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер.

Другий візит спричинений намірами Ізраїлю про початок військової операції, яка може призвести до повномасштабного наземного вторгнення в сектор Гази після атак бойовиків ХАМАС.

Блінкен здійснив дипломатичний спринт, коли перетнув Близький Схід із зупинками в Йорданії, Бахрейні, Катарі, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. США закликають арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС і не допустити втручання в конфлікт підтримуваних Іраном бойових угруповань, таких як ліванська Хезболла.

15 жовтня Іран застеріг від продовження нападів Ізраїлю на Газу, при цьому забезпечує ХАМАС коштами та навчанням, але заперечує свою причетність до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

"Ніхто не може гарантувати контроль над ситуацією і запобігти поширенню конфлікту", - заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі.