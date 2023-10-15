Блінкен знову відвідає Ізраїль, щоб не допустити розширення конфлікту на Ближньому Сході
У понеділок, 16 жовтня 2023 hjre, держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге з початку нової арабо-ізраїльської війни відвідає Ізраїль для консультацій з ізраїльськими посадовцями, тому що адміністрація Байдена намагається усунути загрозу поширення конфлікту на Близькому Сході
Про це повідомляє Bloomberg.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який минулого тижня приїздив до Ізраїлю, знову прибуде з візитом до країни на кілька годин 16 жовтня, перед поверненням до Вашингтона, повідомив прессекретар Держдепартаменту Метью Міллер.
Другий візит спричинений намірами Ізраїлю про початок військової операції, яка може призвести до повномасштабного наземного вторгнення в сектор Гази після атак бойовиків ХАМАС.
Блінкен здійснив дипломатичний спринт, коли перетнув Близький Схід із зупинками в Йорданії, Бахрейні, Катарі, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. США закликають арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС і не допустити втручання в конфлікт підтримуваних Іраном бойових угруповань, таких як ліванська Хезболла.
15 жовтня Іран застеріг від продовження нападів Ізраїлю на Газу, при цьому забезпечує ХАМАС коштами та навчанням, але заперечує свою причетність до нападу ХАМАСу на Ізраїль.
"Ніхто не може гарантувати контроль над ситуацією і запобігти поширенню конфлікту", - заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі.
- 12 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб особисто оцінити ситуацію в країни після атаки бойовиків ХАМАСу.
- У п'ятницю, після своєї короткої поїздки до Ізраїлю, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Аммані, столиці Йорданії, з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.
- 14 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії. Це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.
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