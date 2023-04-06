Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Очікується, що майже 9000 американських військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях в Європі, які розпочнуться 22 квітня.

"Ці щорічні, майже двомісячні навчання зосереджені на стратегічному розгортанні сил, що базуються в США, використанні попередньо розміщених запасів армії і оперативній сумісності з європейськими союзниками і партнерами", - сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Навчання проводяться під керівництвом Сухопутних військ США в Європі і Африці та були заплановані з 2021 року. Вони покликані продемонструвати здатність збройних сил США швидко розгортати боєздатні війська і техніку для запевнення союзників, стримування тих, хто загрожує миру в Європі, і захисту континенту від агресії.

Навчання також демонструють прагнення європейських країн збільшити масштаби, спроможність і оперативну сумісність своїх збройних сил.

"У навчаннях візьмуть участь близько 9000 американських військовослужбовців і близько 17 000 військовослужбовців з 26 країн-членів і партнерів Альянсу, а окремі частини навчань пройдуть у 10 різних європейських країнах", - сказала Сінгх.

Обладнання для проведення навчань почало прибувати до Іспанії цього тижня. Із США до європейського театру навчань було доставлено близько 7000 одиниць техніки. Крім того, під час навчань буде використано близько 13 000 одиниць техніки, взятих із заздалегідь розміщених запасів.

Окрім США, в навчаннях візьмуть участь військові з Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Косово, Молдови, Чорногорії, Нідерландів, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції і Сполученого Королівства.

Згодом у Пентагоні підтвердили, що у навчаннях також візьме участь Вірменія, якої немає у попередньому списку.