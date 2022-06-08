Близько 31,5 тис. окупантів, 1393 танки й 178 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 8 червня окупанти втратили близько 31,5 тис. окупантів, 1393 танки, 703 системи артилерії й 178 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:
- окупантів - близько 31,5 тис. (+140) людей;
- танків - 1393 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 3429 (+13) од.;
- артилерійських систем - 703 (+9) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 213 (+6) од.;
- засобів ППО - 96 (+0) од.;
- літаків - 212 (+0) од.;
- гелікоптерів - 178 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 559 (+6) од.;
- крилатих ракет - 125 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2406 (+1) од.;
- спеціальної техніки - 53 (+0) од.
Найбільших втрат РФ зазнала на Слов’янському напрямку.
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