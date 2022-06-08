Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:

окупантів - близько 31,5 тис. (+140) людей;

танків - 1393 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 3429 (+13) од.;

артилерійських систем - 703 (+9) од.;

реактивних систем залпового вогню - 213 (+6) од.;

засобів ППО - 96 (+0) од.;

літаків - 212 (+0) од.;

гелікоптерів - 178 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 559 (+6) од.;

крилатих ракет - 125 (+0) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2406 (+1) од.;

спеціальної техніки - 53 (+0) од.

Найбільших втрат РФ зазнала на Слов’янському напрямку.

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