Близько 35 450 окупантів, 1572 танки й 640 безпілотників: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 29 червня окупанти втратили близько 35 450 військових, 1572 танки, 781 систему артилерії й 640 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати росіян становлять:
- особового складу - близько 35 450 (+200) окупантів;
- танків - 1572 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 3720 (+16) од.;
- артилерійських систем - 781 (+3) од.;
- рактивних систем залпового вогню - 246 (+3) од.;
- засобів ППО - 103 (+1) од.;
- літаків - 217 (+0) од.;
- гелікоптерів - 185 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 640 (+4) од.;
- крилатих ракет - 142 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2598 (+9) од.;
- спеціальної техніки - 61 (+0) од.
Упродовж 28 червня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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