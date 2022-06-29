Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати росіян становлять:

особового складу - близько 35 450 (+200) окупантів;

танків - 1572 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 3720 (+16) од.;

артилерійських систем - 781 (+3) од.;

рактивних систем залпового вогню - 246 (+3) од.;

засобів ППО - 103 (+1) од.;

літаків - 217 (+0) од.;

гелікоптерів - 185 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 640 (+4) од.;

крилатих ракет - 142 (+3) од.;

кораблів/катерів - 14 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2598 (+9) од.;

спеціальної техніки - 61 (+0) од.

Упродовж 28 червня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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