Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять:

особового складу - близько 36,9 тис. (+250) окупантів;

танків - 1637 (+35) од.;

бойових броньованих машин - 3811 (+14) од.;

артилерійських систем - 828 (+13) од.;

реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;

засобів ППО - 107 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн - 2685 (+20) од,

спеціальної техніки - 66 (+0).

Упродовж 7 липня найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

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