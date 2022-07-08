Близько 36,9 тис. військових, 1637 танків і 669 безпілотників: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 8 липня окупанти втратили близько 36,9 тис. військових, 3811 бронемашин, 1637 танків і 669 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять:
- особового складу - близько 36,9 тис. (+250) окупантів;
- танків - 1637 (+35) од.;
- бойових броньованих машин - 3811 (+14) од.;
- артилерійських систем - 828 (+13) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;
- засобів ППО - 107 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 187 (+0) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 669 (+2),
- крилатих ракет - 155 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2685 (+20) од,
- спеціальної техніки - 66 (+0).
Упродовж 7 липня найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.
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