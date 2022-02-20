Близько 400 журналістів світових ЗМІ не можуть отримати акредитацію для доступу в район ООС, - Бутусов

Про це Бутусов повідомив у facebook.

За його словами тільки 25 іноземних журналістів отримали допуск для висвітлення обстрілів дитячого садка та школи на Донбасі.

"Наприклад, один з найбільших німецьких телеканалів ZDF не може отримати доступ для висвітлення ситуації на фронті. І при тому Зеленський та "Слуги Народу" дозволяють собі робити зауваження на недостатню підтримку у Європі, у Німеччині, зокрема. Так ви ж нічого не робите для того, щоб використати можливість схилити на наш бік громадську думку", - обурився Бутусов.

Він підкреслив, що ніяких логічних пояснень цьому факту нема - військові кажуть, що такі вказівки йдуть від керівництва країни. Є журналісти які понад місяць в Україні не можуть отримати допуск на фронт.

"Президент їде до Німеччини, щоб поскаржитись на недостатню підтримку Заходу, а коли до України приїхали західні ЗМІ, щоб створити підтримку блокує їхню роботу. Офіс президента Володимира Зеленського не розуміє наскільки є важливим доступ іноземних медіа в зону бойових дій, щоб продемонструвати масштаби російської агресії. І навіщо ми утримуємо взагалі за свої податки міністерство інформаційної політики?" - запитав Бутусов.

Він додав, що майже три роки Зеленський розповідав суспільству, як він ніби вже закінчує війну, та про всеосяжне перемир'я.

"Все це виявилось брехнею - війна продовжувалась та війна продовжується зараз. А західні ЗМІ "слуги народу" багато разів називали поширювачами паніки та фейків.

Зараз Україна має найбільші в нашій історії можливості відкрити правду про війну усьому світу, здобути повну перемогу у громадській думці в усьому світі, створити рішучу інформаційну та політичну перевагу над російськими агресорами", - переконаний Бутусов.

Він зауважив, що для цього влада має вибачитись за образи журналістів, та нормально організувати висвітлення війни.

"Бездіяльність влади і недопуск західних медіа у зону бойових дій - це не робота на користь Україні, а робота проти України. Негайно відкрийте доступ світовим медіа на фронт!", - закликав Бутусов.

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