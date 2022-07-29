Близько 40,5 тис. військових, 1749 танків і 731 дрон: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 29 липня окупанти втратили близько 40,5 тис. військових, 1749 танків, 900 систем артилерії й 731 безпілотник
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу - близько 40,5 тис. (+270) окупантів;
- танків - 1749 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 3987 (+8) од.;
- артилерійських систем - 900 (+6) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 258 (+0) од.;
- засобів ППО - 117 (+0) од.;
- літаків - 222 (+0) од.;
- гелікоптерів - 190 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.;
- крилатих ракет - 174 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2870 (+16) од.;
- спеціальної техніки - 77 (+2) од.
Упродовж 28 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.
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