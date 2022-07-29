Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:

особового складу - близько 40,5 тис. (+270) окупантів;

танків - 1749 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 3987 (+8) од.;

артилерійських систем - 900 (+6) од.;

реактивних систем залпового вогню - 258 (+0) од.;

засобів ППО - 117 (+0) од.;

літаків - 222 (+0) од.;

гелікоптерів - 190 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 731 (+2) од.;

крилатих ракет - 174 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2870 (+16) од.;

спеціальної техніки - 77 (+2) од.

Упродовж 28 липня найбільших втрат росіяни зазнали на Криворізькому напрямку.

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