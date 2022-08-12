Близько 43,2 тис. військових, 1849 танків і 233 літаки: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 12 серпня окупанти втратили близько 43,2 тис. військових, 1849 танків, 778 дронів і 233 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 43,2 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1849 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 4108 (+8) од.;
- артилерійських систем - 975 (+1) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.;
- засобів ППО - 136 (+2) од.;
- літаків - 233 (+1) од.;
- гелікоптерів - 193 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 778 (+6) од.;
- крилатих ракет - 185 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3021 (+3) од.;
- спеціальної техніки - 90 (+0) од.
Упродовж 11 серпня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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