Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 59 610 (+530) окупантів

танків - 2354 (+16) од.

бойових броньованих машин - 4949 (+17) од.

артилерійських систем - 1397 (+6) од.

реактивних систем залпового вогню - 336 (+3) од.

засобів ППО - 176 (+0) од.

літаків - 264 (+0) од.

гелікоптерів - 226 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1009 (+6) од.

крилатих ракет - 246 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3786 (+18) од.

спеціальної техніки - 131 (+0) од.

Упродовж 30 вересня найбільших втрат росіяни занали на Краматорському на Бахмутському напрямках.

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