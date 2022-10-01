Близько 530 окупантів, 16 танків, 6 дронів і гелікоптер: втрати РФ за добу
З 24 лютого до 1 жовтня Росія втратила близько 59 610 окупантів, 4949 бронемашин, 2354 танки, 1009 дронів і гелікоптер
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 59 610 (+530) окупантів
- танків - 2354 (+16) од.
- бойових броньованих машин - 4949 (+17) од.
- артилерійських систем - 1397 (+6) од.
- реактивних систем залпового вогню - 336 (+3) од.
- засобів ППО - 176 (+0) од.
- літаків - 264 (+0) од.
- гелікоптерів - 226 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1009 (+6) од.
- крилатих ракет - 246 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3786 (+18) од.
- спеціальної техніки - 131 (+0) од.
Упродовж 30 вересня найбільших втрат росіяни занали на Краматорському на Бахмутському напрямках.
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