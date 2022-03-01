Близько 660 тисяч біженців виїхали з України за останні шість днів, - ООН
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало близько 660 тисяч українських біженців
Про це повідомляє Агентство ООН у справах біженців.
За останніми даними ООН, за останні шість днів з України в сусідні країни втекло близько 660 тис. біженців.
Такими темпами ситуація може стати найбільшою кризою біженців у Європі ХХІ століття, і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців мобілізує ресурси для максимально швидкого та ефективного реагування.
Усі сусідні країни продовжують підтримувати свої кордони відкритими для біженців, які тікають з України. Більшість із них виїхали до Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії, Словаччини, а також до інших європейських країн. Також відомо, що значна кількість українських біженців переїхала до Росії.
Ті, хто перетнули кордон з Польщею, розповідають, що провели на кордоні до 60 годин, а на в'їзд до Румунії стоять черги до 20 годин.
УВКБ ООН закликало уряди сусідніх країн продовжувати підтримувати доступ до території для всіх тих, хто втікає від війни: українців та громадян третіх країн, які проживають в Україні.
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