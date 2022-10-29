Близько 70 250 росіян, 273 літаки та 252 гелікоптери: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 29 жовтня окупанти втратили близько 70 250 військових, 2659 танків, 1406 безпілотників, 273 літаки та 252 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 70 250 (+550) окупантів
- танків - 2659 (+19) од.
- бойових броньованих машин - 5401(+23) од.
- артилерійських систем - 1708 (+9) од.
- реактивних систем залпового вогню - 380 (+1) од.
- засобів ППО - 195 (+3) од.
- літаків - 273 (+1) од.
- гелікоптерів - 252 (+1) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1406 (+5) од.
- крилатих ракет - 351 (+0) од.
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 4107 (+19) од.
- спеціальної техніки - 152 (+1) од.
Дані уточнюють.
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