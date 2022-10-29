Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 70 250 (+550) окупантів

танків - 2659 (+19) од.

бойових броньованих машин - 5401(+23) од.

артилерійських систем - 1708 (+9) од.

реактивних систем залпового вогню - 380 (+1) од.

засобів ППО - 195 (+3) од.

літаків - 273 (+1) од.

гелікоптерів - 252 (+1) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1406 (+5) од.

крилатих ракет - 351 (+0) од.

кораблів/катерів - 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 4107 (+19) од.

спеціальної техніки - 152 (+1) од.

Дані уточнюють.

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