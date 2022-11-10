Близько пів сотні вибухів: росіяни обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його інформацією, о 14:10 був перший мінометний обстріл прикордоння. На українській території пролунало 42 вибухи

Вдруге по цьому ж селу армійці РФ відкрили вогонь з мінометів після 16:30. Зафіксовано ще 7 прильотів.

На щастя, обійшлося без людських жертв і руйнувань.

За 9 листопада російський агресор випустив по території Сумської області 190 снарядів та мін

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